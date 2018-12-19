Суд в Киеве постановил арестовать скрывающегося в Беларуси экс-министра обороны Украины 9 19.12.2018, 13:31

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Михаил Ежель

Фото: ukrafoto.com

На Ежеля заведено уголовное дело о злоупотреблении властью и служебным положением.

Соломенский районный суд города Киева разрешил правоохранительным органам Украины задержать бывшего министра обороны Украины Михаила Ежеля, который получил статус беженца в Беларуси после работы здесь послом Украины, и доставить его в суд для избрания меры предварительного пресечения в рамках уголовного дела о злоупотреблении властью и служебным положением, передает «Радыё Свабода».

Согласно решению суда, Михаил Ежель предстоит задержать при первой же попытке пересечь границу Украины.

Ранее суд разрешил проводить в отношении бывшего министра процедуру специального (заочного) досудебного расследования. Сейчас, как следует из решения суда, следствие завершилось, а по его итогам в суд направлен обвинительный акт.

Михаила Ежеля в Украине обвиняют в неправомерном использовании в течение 2011-2012 годов почти 43 миллионов гривен из государственного бюджета на оплату услуг частных компаний в питании личного состава Вооруженных сил Украины. На тот момент это составляло около 5,5 миллиона долларов.

Журналисты просили Михаила Ежеля отреагировать на эти обвинения, но он отказался комментировать, заявив, что считает их «политическим преследованием».

Последний раз Михаил Ежель приезжал в Украину в августе 2014 года и на допросе не признал своей вины. В то же время неизвестно, обращались ли власти Украины к Беларуси с просьбой о выдаче бывшего чиновника.

Михаил Ежель занимал пост главы Минобороны Украины с марта 2010 года по февраль 2012-го. В апреле 2013 года тогдашний президент Украины Янукович назначил Ежеля послом в Беларуси.

В августе 2014-го генпрокурор Украины Виталий Яремa заявил, что против Ежеля возбуждено несколько уголовных дел.

В конце апреля 2015 года Ежеля отозвал из Минска президент Украины Петр Порошенко, а в мае его уволили с занимаемой должности.

В апреле 2016 года Михаил Ежель просил Главную военную прокуратуру Украины закрыть уголовное дело против него за отсутствием состава преступления, а в июле стало известно, что он получил в Беларуси статус беженца и живет в Минске.