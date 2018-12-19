В Венгрии продолжаются протесты против правительства 19.12.2018, 13:44

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У здания парламента собрались сотни человек.

В Венгрии продолжаются акции протеста против правительства Виктора Орбана, однако менее массовые, чем ранее. У здания венгерского парламента в среду собрались несколько сотен человек, в сравнении с около 2 тысячами в ночь на вторник, сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на агентство Associated Press.

Отмечается, что оппозиция не намерена прекращать акции против действий властей и обещает новые протесты во время рождественских каникул.

"Мы планируем акции гражданского неповиновения, блокировку дорог совместно с профсоюзами и дальнейшие демонстрации", - сказала член парламента от левой партии "Диалог за Венгрию" Тимеа Сабо.

Она подчеркнула, что при планировании таких мероприятий важно будет добиться "эффекта неожиданности".

С прошлой недели в Будапеште проходят акции протеста против действий правительства, в частности, против ряда положений недавно одобренного трудового законодательства. Участники акций протеста выражают свое недовольство законом, предусматривающим увеличение количества допустимых сверхурочных часов с нынешних 250 до 400 в год. Протестующие называют его "рабским законом". Законопроект предусматривает, что работодатели гарантированно могут назначать сверхурочные 250 часов в год каждому работнику. В правительстве убеждают, что желающие смогут больше заработать, в то же время граждане страны считают, что этот законопроект ведет к злоупотреблениям со стороны работодателей. Организаторами протестов стали профсоюзы и оппозиционные партии. Венгерская конфедерация профсоюзов (MASZSZ) требует отмены законопроекта.

Акции проходят и в знак протеста против принятого закона о создании новых судов по административным делам, которые будут находиться под контролем правительства страны. В полномочия новых инстанций будут входить рассмотрение вопросов, связанных с избирательным процессом, протестами и коррупцией.

Отмечается, что многие аналитики сравнивают протесты в Венгрии с движением "желтых жилетов" во Франции, которое более месяца устраивает массовые акции протеста.