Ирина Геращенко: Напомним в Минске, что Крым и Азовское море – это Украина 5 19.12.2018, 13:48

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Ирина Геращенко

Фото: ukrafoto.com

Киев настаивает на деоккупации всех украинских территорий.

Украина напомнит на последней в 2018 году встрече трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, что Крым и Азовское море – это Украина. Об этом заявила 19 декабря в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады, украинский представитель в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, сообщает gordonua.com.

"Крым – это Украина! Азовское море – тоже. Напомним об этом в Минске, где сегодня состоится последняя в этом году (всего – 101) встреча", – написала Геращенко.

По ее словам, требования Украины остаются неизменными. Это "деоккупация Донбасса, Черного и Азовского морей и Керченского пролива, немедленный допуск туда СММ ОБСЕ для осуществления мониторинга, освобождение всех украинских территорий, немедленное освобождение заложников".

Геращенко подчеркнула, что Украина предлагает освободить удерживаемых лиц в формате 23 политзаключенных-украинца, удерживаемых Россией, на 23 осужденных в Украине россиян, а также в формате 66 сепаратистов, осужденных украинскими судами, на 19 украинцев в ОРДЛО. Обмен предлагается провести 27 декабря.

Также, по словам Геращенко, среди требований Украины – немедленный роспуск незаконных и нелегитимных "органов власти" в отдельных районах Донецкой и Луганской областях.

Геращенко говорила, что Украина готова к самому широкому компромиссу в вопросе обмена удерживаемыми лицами, однако боевики не отвечают на предложения Киева.

27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся последний крупный обмен удерживаемыми лицами. Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников.

20 мая 2018 года спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщала, что в России по политическим мотивам удерживаются 24 украинца, а в оккупированном Крыму – более 40. 25 июня глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что на Донбассе удерживают 113 украинских заложников.

25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. Из 24 захваченных в плен украинцев трое получили ранения.