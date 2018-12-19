Лучшие идеи для оригинальных подарков на Новый год 2019 19.12.2018, 14:30

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Менее двух недель осталось до Нового года, а значит пора задуматься, что подарить на праздник родным и близким.

Korrespondent.net расскажет, что лучше подарить мужу/жене на Новый год, какие подарки на Новый год понравятся девушке или парню, а также предложит варианты подарков детям на Новый год. Журналисты сделали обзор самых оригинальных и полезных подарков на Новый год 2019:

Подарки на новый год парню/девушке

Парень, еще не муж, а девушка - не жена, скажут многие, поэтому подарок должен быть личным, не подразумевающий совместное пользование. Наборы для бритья из масс-маркета, приспособления для авто, носки и нижнее белье - следует исключить сразу, впрочем, как и наборы для мытья волос/тела, которыми завалены полки магазинов с косметикой.

Техника и гаджеты. Как парню, так и девушке, не обязательно дарить дорогущий смартфон, планшет или ноутбук. Хорошим подарком станут: наушники, умные часы или фитнес-браслет, колонки, электронная книга, другую мелкую электронику. Девушкам можно подарить недорогой блендер или приспособление для укладки волос.

Украшения и аксессуары: Из украшений лучше выбирать качественную бижутерию, если же позволяют финансы, то можно остановится на ювелирных изделиях. Парню на Новый год можно подарить: очки, кожаный портфель/папку, тревел-кейс, пояс, запонки, портмоне, обложку на паспорт/водительское удостоверение. Девушкам дарят: зонты, кошельки/клатчи.

Одежда и обувь. Любимому человеку преподносят предмет одежды, который будет напоминанием о второй половинке: мягкий свитер, пижаму, шарф/шапку, носки.

Косметика и парфюмерия. Чтобы угодить с парфюмом, у девушки/молодого человека следует узнать заранее, какую марку предпочитает и не покупать духи “на глазок”. Универсальным подарком для девушки может быть набор кисточек, щеток для массажа, губок для снятия макияжа/нанесения скрабов, бальзамы для губ.

Книги, курсы, тренинги. Это могут быть не только печатные издания, но и аудиокниги, диски. Можно подарить также обучающую систему/курс, тренинг или мастер-класс.

Милые безделушки. В этом сегменте представлены: пледы и подушки, посуда, ароматические свечи, рамочки для фото, шкатулки, пепельницы, хенд-мейд открытки, комнатные растения.

Билеты на мероприятия.

По сегодняшним меркам, это довольно дорогой подарок, поскольку стоимость билетов на концерты популярных исполнителей, модные спектакли и постановки, шоу - зашкаливают. Дешевле стоят экскурсии, билеты в квест-комнаты, сертификаты на разовые мастер-классы.

Презентуем подарок на Новый год мужу/жене

Мужу или жене дарить что-либо легче всего. Супруги хорошо знают предпочтения и желания друг друга, поэтому подобрать хороший подарок несложно.

Техника, электроника и гаджеты. В Новый год можно приобрести что-то из крупной бытовой техники: холодильник, стиральную или посудомоечную машину, мультиварку, микроволновую печь, хлебопечь, гриль, мелкую кухонную бытовую технику (утюг, кофеварка, набор инструментов). Для дома можно подарить телевизор, а в личное пользование планшет или ноутбук.

Последние несколько лет лидером продаж на Новый год были смартфоны. В 2018-м самыми популярными были: iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus, iPhone 7, Xiaomi Redmi 5A и Samsung Galaxy S9 Plus.

Украшения, белье, аксессуары. Любимой жене преподносят в подарок дорогие ювелирные украшения: браслеты, кольца, серьги, ожерелья. Мужу понравятся фирменные часы, запонки из драгоценных металлов, прищепка для галстука.

Лишний набор белья в семье не пропадет, но удивить вторую половинку можно сексуальными экземплярами, которые будут радовать обоих.

Предметы одежды. Довольно практично дарить друг другу предметы одежды повседневного гардероба, а также эксклюзивное платье, рубашку или брюки, костюм. Для мужа/жены еще приобретают: банный халат, тапочки, пижаму, носки.

Парфюмы и косметика. Обычно женщины задолго до праздника ненавязчиво сообщают о том, что им нравится какой-либо парфюм. В преддверие Нового года об этом нужно вспомнить и преподнести любимый аромат в подарок.

Чтобы не ошибиться в выборе косметики, мужчинам лучше остановить выбор на сертификате на покупку в специализированном магазине.

Сертификаты, путевки. Шикарным подарком на Новый год будет романтическое путешествие. При этом совсем не важно, будет ли оно за границу либо в отечественный санаторий.

Главное - внимание и возможность отдохнуть/набраться сил вдвоем. Жене/мужу нередко презентуют сертификаты на прохождение SPA-процедур, курса массажа, годовые абонементы в спортзал.

Подарки на Новый год для детей

Родители часто не знают, что подарить ребенку на Новый год. Но подарки должны соответствовать его возрасту и интересам. В Украине подарки детям традиционно дарят в день святого Николая, 19 декабря. Тем не менее всем им нравится найти 1 января подарок еще и от Деда Мороза.

Одежда. Это могут быть: свитера, платья, пижамы, носки, рукавички и т.д.

Развивающие игры. Детям всех возрастов нравятся пазлы, конструкторы, а малышам советуют дарить магнитную азбуку или доску для рисования, детский компьютер.

Для развития творческий способностей, канцелярия

Игрушки. Самый долгожданный подарок для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Родители обычно не жалеют денег и приобретают перед праздником неоправданно дорогие игрушки

Домашние животные. Многие детки мечтают о верном друге и просят у родителей собак, кошек, попугаев, морских свинок, черепах, рыбок и другую живность. Решение подарить ребенку “живую игрушку” должно быть осознанным, ведь мы в ответе за тех, кого приручили.

Гаджеты. Это отличный подарок как для 10-летки, так и 16 летнего подростка. Можно выбрать: беспроводные наушники, портативную колонку, другие предметы электроники.

Сертификаты и билеты. Такие подарки дарят детям средней и старшей школы. В интернете можно найти массу предложений для досуга, остается только выбрать в зависимости от интересов ребенка.

Деньги. В Новый год неплохо было бы приблизить ребенка на шаг ближе к мечте. Есть дети, которые усердно копят на что-либо, так почему бы им не помочь недостающей суммой?

Что подарить в Новый год родителям, близким членам семьи

Родители точно будут рады практичному подарку. Если они не являются коллекционерами ваз и фарфоровых статуэток, то лучше подарить им что-то, чему они найдут достойное применение. Изначально стоит вспомнить, чем увлекаются родители, возможно у них есть любимое занятие. Нередко бывает так, что родители чего-то долго хотят, но откладывают покупку из-за экономии средств.

Подарки можно подарить конкретно одному из родителей либо сделать общий подарок. Никогда не будет лишним подарок для дома, например, бытовая техника.

Ценовая политика подарков самая разная, можно купить: недорогой теплый плед или постельное белье, термоноски или халаты, дорогостоящий набор инструментов/прибор для приготовления еды, сертификаты, например, на уик-энд в Карпаты.

Родителям часто дарят: обогреватели, аксессуары для дома (скатерти, полотенца, тапочки), книги, подписки на любимые журналы, сертификаты в SPA (для мамы) или на покупку в автомагазинах, парфюмерию.

К подарку можно прикрепить открытку, сделанную своими руками. Эту безделицу родители будут хранить дольше всего.

Дарим новогодние подарки друзьям и коллегам

Как показывает практика, сложнее всего выбрать подарки коллегам. Тем не менее есть подарки, которые будут актуальны как для женщин, как и для мужчин.

Чтобы не ломать голову, можно предложить коллегам сыграть в игру. Так, каждый пишет на листочке бумаги, что бы ему хотелось в качестве подарка и подписывает его своим именем. Далее листочки перемешиваются и по очереди вытягиваются.

В итоге, каждый получит то, о чем мечтает, а не бесполезный сувенир. Вот только важно заранее оговорить финансовый вопрос. Например, стоимость подарка не должна превышать n-ной суммы.

Также коллегам по работе можно сделать сладкие или вкусные подарки, подарив напитки, еду. Например, каждому в отдельную коробочку сложить: пряники, конфеты, шоколад, кофе или чай, бутылку хорошего вина/шампанского. Можно также приготовить бокс с фруктами и набором сухофруктов.

Книги - универсальный подарок для всех полов и возрастов. Обычно коллеги знают о предпочтениях друг друга, поэтому подобрать хороший подарок в этом сегменте достаточно просто.

Коллегам можно подарить флорариумы или наборы новогодних игрушек. Идеальное растение - суккулент, оно вечнозеленое и может расти даже в небольших емкостях наполненных дренажем. Когда праздник очень близко, а подарок еще не выбран, - выручит набор елочных игрушек. А чтобы презент был уникальным, лучше расщедриться на изделия ручной работы.