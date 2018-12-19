Сын скандального генпрокурора РФ получил работу в Беларуси 18 19.12.2018, 14:40

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Артем Чайка

Артем Чайка работает у Бабича и дружит с Виктором Лукашенко.

Президент Международного Конгресса промышленников и предпринимателей (МКПП) Артем Чайка назначен заместителем председателя экономического совета при после России в Беларуси Михаиле Бабиче. Информация об этом размещена на сайте МКПП, сообщает tut.by.

Совет призван «содействовать обеспечению единой внешнеполитической линии России в области торгово-экономического сотрудничества с Беларусью, продвижению экономических интересов РФ в РБ, в частности, развитию торгового, инвестиционного, валютно-финансового, научно-технического сотрудничества между странами», говорится в сообщении пресс-службы российского посольство в Минске.

Предполагается, что заседания экономического совета при после будут проходить дважды в год.

В этом контексте интересна фигура нового зампреда совета Артема Чайки. Это сын генпрокурора России и известный предприниматель. Ему приписывают активы в промышленности, объекты коммерческой недвижимости. Известно, что как минимум два раза в год он принимает участие в крупных слетах байкеров в Минске. Артем Чайка возглавляет клуб H.O.G. Iron Birds, который является одним из организаторов открытия и закрытия мотосезона в белорусской столице. Он поддерживает дружеские отношения с сыном диктатора Виктором Лукашенко, который также увлекается мотоциклами. «У Iron Birds пятилетняя история мотоклуба, у истоков которого стояла дружба между братскими народами России и Беларуси. Идейными вдохновителями движения стали Артем Юрьевич Чайка и Виктор Александрович Лукашенко», говорилось в материалах topgearrussia.ru.

Примечательно, что недавно Артем Чайка был награжден знаком «За Содействие» МВД Беларуси.