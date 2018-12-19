Леонид Злотников: Последствия для экономики могут быть фатальными 14 19.12.2018, 15:15

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Леонид Злотников

Беларусь пожинает плоды стратегической ошибки Лукашенко.

В конце прошлой недели, на встрече с губернатором Карелии, Лукашенко заявил о необоснованных атаках на белорусскую продукцию. «Если Россия и дальше будет продолжать такую политику, то мы, конечно, будем уходить на другие рынки», — сказал диктатор.

Впрочем, подобные заявления белорусский диктатор делает далеко не первый год, но на другие рынки Беларусь так и не уходит — более 90% экспорта белорусских продуктов приходится на Российскую Федерацию.

Рынки поделены

По мнению экономиста Леонида Злотникова, высказанному изданию «Завтра твоей страны», за заявлениями Лукашенко об уходе на другие рынки, в действительности ничего не стоит.

— Сегодня все основные рынки поделены и заполнены. Нельзя просто взять и уйти с российского рынка на немецкий, например, или китайский, — считает экономист Леонид Злотников.

Особенно это сложно сделать, учитывая, что качество белорусских продуктов значительно ниже европейских.

— В ЕС, в отличие от нас, коров не кормят силосом. В результате и мясные, и молочные продукты в Европе намного качественнее, чем у нас уже только в силу режима питания скота. Что касаемо азиатского рынка — там мы сильно проигрываем по цене, — говорит экономист.

Россия — сегодня фактически единственный большой рынок, где белорусские продукты еще конкурентоспособны. Однако и там претензий к качеству нашей продукции становится все больше.

Расплата за «халявный» путь

Такая печальная ситуация сложилась из-за ошибки допущенной Лукашенко много лет назад, говорят эксперты.

Беларусь долгое время получала обширные дотации в виде дешевых энергоресурсов, за счет чего стоимость отечественных продуктов была низкой, а также имели практически неограниченный доступ на огромный российский рынок. Однако ситуация изменилась. Теперь Россия не видит смысла дотировать белорусскую экономику без более глубокой интеграции.

Однако если ничего не делать, торговые войны с Россией будут только усиливаться и мы можем потерять и российский рынок.

— Российские дотации сокращаются, а наша экономика остается командной. В Беларуси практически отсутствует конкуренция, огромное количество предприятий работают себе в убыток и содержатся за счет прибыльных, имеет место перекрестное субсидирование. Все это не способствует развитию предприятий и улучшению качества их продукции. И с такими тенденциями последствия могут быть фатальными, — говорит Леонид Злотников.

Поэтому нужно срочно переводить экономику на рыночные рельсы и снимать торговые барьеры для выхода белорусских товаров на рынки других стран, уверены эксперты. А главное необходимо предприятиям дать возможность самим решать, сколько производить продукции и куда ее продавать.

— Не государство должно решать, кому продавать наши продукты — россиянам, белорусам, или китайцам. Предприятия сами разберутся оставаться им на внутреннем рынке или выходить на внешний. Государство должно только создавать режим максимального благоприятствования, —резюмирует Леонид Злотников.