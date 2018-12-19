Анна Красулина остается в Беларуси 8 19.12.2018, 15:28

2,032

Аннa Красулинa

Фото: Facebook

Суд не поддержал решение о ее высылке.

Суд Московского района 19 декабря удовлетворил жалобу пресс-секретаря ОГП Анны Красулиной на решение о высылке. Суд также постановил отменить постановление УВД о высылке, пишет tut.by.

Напомним, 13 ноября Анну Красулину вызвали в УВД Московского района Минска, где вручили уведомление о высылке из Беларуси сроком на один год.

Судебный процесс

Во время предварительного заседания 18 декабря старший инспектор отдела по гражданству и миграции УВД Московского района Филипп Карацюпа пояснил, что у Красулиной за время проживания в Беларуси было несколько правонарушений. Он также заметил, что за одно правонарушение — от 21 апреля 2017 года — штраф не оплачен. Старший инспектор также сказал, что для принятия решения о высылке специалисты пользовались избирательными критериями.

«Общих критериев нет, критерии избирательные. Не то, что за безбилетный проезд ее выслали, а потому, что правонарушения были ранее. К каждому человеку применяются разные критерии. Мы также занимались изучением ее дела, чем она здесь занимается, что делает», — пояснил старший инспектор. Представитель УВД выступил против удовлетворения жалобы Анны Красулиной.

В начале заседания Анна Красулина передала суду копию квитанции оплаченного штрафа, который, как заявляли представители УВД, она не оплатила.

— Я его оплатила еще 25 июня 2017 года, хотя представители заказчика, извините, заинтересованная сторона, заявили, что штраф не оплачен, — прокомментировала Красулина.

Адвокат Наталья Мацкевич выступила с ходатайством о том, чтобы суд истребовал с УВД все документы под грифом ДСП (для служебного пользования.) — суд накануне потребовал от представителей УВД представить эти документы, на которые ссылаются в уведомлении о высылке и которые легли в основу решения. Часть документов представители УВД суду предоставили, но ознакомиться с ними участники процесса не могут.

— Эти документы известны заинтересованному лицу, а стороне ответа неизвестны. Если их покажут всем участникам процесса, это восстановит разницу сторон процесса, выступаю за то, чтобы это ходатайство было одобрено, — заявил в суде представитель Белорусского Хельсинкского Комитета Гарри Погоняйло.

Ходатайство судья Ольга Гусакова отклонила.

В суде также допросили свидетеля — супруга активистки Евгения Красулина. Он рассказал, что Красулина, имея российское гражданство, приехала жить в Беларусь, потому что такое решение было принято сразу после росписи. Евгений Красулин сказал, что в Беларуси у нее «вся жизнь»: семья, муж, родственники, дом, знакомые, друзья.

— За мяжой у жонкі нічога няма, усё жыццё ў яе тут, — рассказал Красулин. — Крыніца дахода сям'і - мой заробак на кафедры і пенсія маёй жонкі. Калі Ганну вышлюць, наступствы для нашай сям'і будуць вельмі цяжкія: заробка майго хапае на месяц — я атрымліваю прыблізна 600 беларускіх рублёў. Калі ехаць за мяжу, узнікае пытанне пра харчаванне, жыллё, і нават калі я ўвесь свой заробак буду высылаць ёй, ёй у Расіі гэтых грошаў не хопіць. Мы таксама выплочваем крэдыт за кватэру — 89 рублёў у месяц. У гэтым пытанні нам дапамагае мая маці. Бацькі Ганны маюць толькі дачку, стан іх здароўя пагаршаецца, ім неабходны дагляд, зараз гэтым займаецца жонка. Калі яе не будзе, не ведаю, хто будзе гэта рабіць — у мяне вялікі дэфіцыт вольнага часу. У Ганны ў Расіі ёсць брат, але яны каля 20 год не падтрымліваюць адносін — апошні раз я яго бачыў у 1999 годзе. Уявіць, што Ганна зможа жыць у яго, мне складана. Раней мы не бачыліся некалькі месяцаў — я быў у камандзіроўцы, але нават прыгажосць пірамід Мая не выціснулі з мяне сум па жонцы, — рассказал Евгений Красулин.

Во время прений адвокат Анны Красулиной заявила, что считает причиной для высылки деятельность Красулиной и ее обращение в Комитет по правам человека ООН. Представитель УВД сказала, что вопрос о высылке урегулирован законодательством.

— При принятии решения учитывалось, что у Красулиной здесь живут родители, а еще совершеннолетние дети, которые могут помогать стареньким бабушке и дедушке. Высылка — не мера наказания за какие-то правонарушения, такая мера как высылка применяется в целях воспитания, — заявила представитель УВД.