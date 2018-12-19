Сотрудников крупнейшего банка Дании стали задерживать из-за отмывания денег окружением Путина 3 19.12.2018, 15:38

3,081

Задержаны уже 10 человек.

Государственная прокуратура Эстонии провела первые задержания по делу об отмывании денег окружением президента России Путина через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske, пишет «Новое время».

Были задержаны десять человек, все они бывшие сотрудники банка Danske.

Задержанным предъявлены подозрения в участии в отмывании денег.

Напомним, в начале года Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал данные о том, что члены семьи Путина и Российская Федеральная служба безопасности до 2013 года отмывали огромные суммы денег через эстонский филиал Danske Bank.

Согласно данным расследования Российская прачечная, из России через сеть международных банков, в том числе Danske, вывели $20-80 млрд.

Банк начал собственное расследование.

Позже глава банка Томас Борген объявил об отставке из-за скандала.