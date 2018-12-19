Как украсить дом на новогодние праздники 1 19.12.2018, 15:45

1,419

Несколько полезных советов.

Праздники все ближе, а это значит, что нужно позаботиться о новогоднем украшение дома. Что модно в нынешнем году и что искать на полках магазинов декора?

Как пишет «Сегодня», по словам астрологов, в канун приближающегося года Земляной Свиньи все стремятся украсить квартиру поросятами и золотом, нарушая таким образом энергетику года, который наступит официально лишь 5 февраля. Поэтому пока советуют оставить символы, связанные с собакой, а также развесить коллажи с визуализацией.

С каждым годом меняются и тренды. Если раньше все охотились за высокими елками, то нынче предпочитают небольшие, которые можно украсить под интерьер каждой комнаты.

Не стоит забывать о венке, поскольку Рождество начинается с двери, в которую входят ваши гости. Чтобы реализовать свои планы в будущем году, стоит правильно подобрать цветовую гамму. Для успехов в бизнесе подойдет красный цвет. Он же связан и рождением детей. Если говорить о партнерских отношениях – идеально подойдут розовые и светло-зеленые оттенки.

А чтобы еще больше наполнить ваше жилище позитивной энергией, все украшения стоит сделать своими руками.