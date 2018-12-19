Нефть в очередной раз обвалила российский рубль 4 19.12.2018, 16:05

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ФОТО: REUTERS

Российский рубль рухнул до минимума за пять недель, а евро подскочил до максимума за три недели.

В понедельник и вторник значение валютной корзины не изменилось, и только в среду белорусский рубль смог опустить корзину валют ниже на 0,04% благодаря сильной просадке курса российского рубля, пишет select.by.

Курс доллара вырос на 0,0042 рубля до 2,1304 BYN/USD. Доллар оказался на максимуме за 12 дней после четырёх последовательных подорожаний, за время которых он укрепился ровно на 1 копейку.

Курс евро рванул вверх сразу на 0,0140 рубля до 2,4272 BYN/EUR. Европейская валюта дорожает уже второй день. Суммарный рост составил 0,0239 рубля. Это позволило евровалюте оттолкнуться от минимума за 24 дня в понедельник и к среде оказаться на максимуме за 20 дней.

Курс российского рубля рухнул на 0,0123 рубля до 3,1726 BYN/100 RUB до минимума за 35 дней. Российский рубль сегодня подешевел уже четвёртый раз подряд, суммарно потеряв за это время почти три копейки (-0,0295 рубля).

Резкое падение цен на нефть подкосило российский рубль. Уже второй раз подряд Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на завтра:

курс доллара поднялся на 37 копеек до 67,1121 RUB/USD;

курс евро подскочил сразу на 70 копеек до 76,4742 RUB/EUR.