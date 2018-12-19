Юрий Фельштинский: Свалить режим Путина можно за два-три месяца 5 Юрий Фельштинский, «Гордон»

19.12.2018, 20:12

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Юрий Фельштинский

И сделать это можно без единого выстрела.

Разумеется, активность американского Конгресса спровоцирована российской агрессией в Керченском проливе, в Азовском и Черном морях. Конечно, повод для конфликта президент РФ Владимир Путин мог найти любой. Мог дать указание, например, начать локальные сухопутные операции из созданных ранее плацдармов, называемых "ДНР" и "ЛНР".

Мы не скоро узнаем, почему именно произошел военный инцидент в Керченском проливе. Но одно очевидно: ни на какую больную голову российский корабль не мог решить таранить украинское судно без прямого указания командования. А командование могло дать приказ о задержании судов и моряков только по указанию министра обороны Сергея Шойгу. А министр Шойгу, послушный холоп Путина, никогда не мог бы принять такого типа внешнеполитическое решение самостоятельно, а только по указанию президента.

Понятно, что причинно-следственной связи между Керченским инцидентом и проектом по строительству "Северного потока – 2", который сейчас на слуху, не видеть трудно.

"Северный поток – 2" – политический проект. Его цель – усилить продолжающееся экономическое давление России на ряд стран Европы, прежде всего на Украину и Польшу. Экономической необходимости в строительстве этого газопровода нет. Мы имеем дело с продолжающимися попытками России использовать газ как оружие массового поражения. Иными словами, это один из методов гибридной войны Путина против Европы в целом и Восточной Европы в частности.

Фельштинский: "Северный поток – 2" свою функцию по нанесению ущерба Европе и США выполняет, даже не будучи введенным в строй

Фото: gazprom.ru

При этом, как обычно, Путин находит выгодные для него линии раскола: одним странам "Северный поток – 2" выгоден, другим – нет. Для Путина это новая возможность расколоть единый европейский фронт, столкнуть лбами одни европейские государства с другими. Одновременно это еще и возможность для провоцирования конфликта между Соединенными Штатами (выступающими против строительства газопровода) и основными партнерами США в Европе – Германией и Францией, которые заинтересованы в газопроводе по экономическим причинам. Тем более что в Германии этот проект активно лоббирует состоящий на зарплате "Газпрома" путинский агент и бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Так что "Северный поток – 2" оказался очень удобным инструментом дестабилизации ситуации в Европе. Свою функцию по нанесению ущерба Европе и США он выполняет, еще даже не будучи введенным в строй. Это все в дополнение к ядерному шантажу, к военной и политической дестабилизации Украины (в которую Россия вовлечена 24 часа в сутки), к вмешательству в выборы в европейских странах и США, в дополнение к попытке переворота в Черногории, к хакерским атакам и фейковым веб-сайтам, к отравлениям мнимых или реальных врагов Путина за границей и многому другому, о чем, может быть, мы даже еще не догадываемся, потому как нам в голову не приходит, что и такое, оказывается, можно придумать.

Страны Европы в порядке санкций против путинской России могут отказаться от строительства газопровода "Северный поток – 2" или по крайней мере притормозить свое участие в этом проекте до улучшения отношений с Россией. Но улучшения не произойдет, пока у власти находится Путин. При этом нужно понимать, что президент США Дональд Трамп не будет вводить санкции против России в связи со строительством нового газопровода. Разве что такое решение примет сам Конгресс. Это вполне возможно, тем более что в новом Конгрессе (в Палате представителей Конгресса) демократы будут в большинстве.

Еще две резолюции – политические, признанные продемонстрировать, что США с уважением и пониманием относятся и к былым трагедиям украинского народа, прежде всего к Голодомору, и к нынешним, связанным с военной агрессией России.

Понятное дело, резолюциями с Путиным бороться бессмысленно. И именно по этой причине ответ на керченскую агрессию следует считать несколько слабым. С Путиным можно воевать. Но к этому цивилизация еще не готова. С Путиным нельзя договориться, потому что договариваться можно со стороной, согласной идти на компромиссы и готовой соблюдать взятые на себя обязательства. Мы знаем, что сам Путин на компромиссы идти не готов, а взятые на себя обязательства выполнять не в состоянии. Мы видим это и на примере несоблюдения Россией подписанного ею Будапештского меморандума, и на примере дела Скрипаля, которого сначала отпустили (под международные гарантии, являющиеся частью обмена одной группы шпионов на другую), а затем подло и вероломно отравили в Англии вместе с дочерью. Так что с Путиным переговоры вести бессмысленно. Верить его словам, обещаниям и подписи нельзя. Он и военные соглашения умудряется нарушать.

Что же нам остается? Прежде всего – ждать, пока Путин умрет. Это позиция пассивная, но беспроигрышная, так как рано или поздно все умирают. К Путину это тоже относится. Вторая возможность – ждать, пока Россия воспрянет и скинет Путина и созданный им ФСБшный режим. Но эта позиция не только пассивная, но и потенциально ошибочная, потому что Россия сама по себе может и не воспрянуть. Третий путь – военное противостояние. На уровне обороны – безусловный и необходимый. На уровне наступления – только силами НАТО и только после того, как сам Путин не оставит НАТО иного выхода (еще одно повторение 2014 года именно такую ситуацию и создаст).

Но кроме военного противостояния есть и другие возможности. Они не исчерпаны и они неисчерпаемы. К их использованию, на самом деле, Америка и Европа еще даже не приступали. А санкции, как все мы знаем, – наказание символическое и декларативное.

Свалить режим Путина не стоит ничего, и сделать это можно без единого выстрела. К сожалению, такой задачи перед собой сегодня никто не ставит, кроме отдельных групп российской оппозиции, которые для этого слишком слабы. Даже в Украине, как мне кажется, многие считают, что с Путиным можно договориться. И точка зрения, что договариваться можно только с новым правительством России, без Путина, не является доминирующей не только на уровне практической политики, но и на уровне стратегической установки. Проблема, конечно же, в том, что силами одной Украины стоящие перед Украиной внешнеполитические задачи решить нельзя. Для этого необходимо, чтобы Украина стала частью Евросоюза, формально или фактически. Задача украинской дипломатии – обеспечить Украину верными союзниками в лице Евросоюза и США.

Фельштинский: Нужно просто иметь стратегическую установку на свержение режима Путина. Как только такая установка появится, дни Путина будут сочтены

Фото: ЕРА

Я должен отметить, что как только Путин доведет всех до того состояния, что НАТО поставит перед собой задачу свалить Путина, это будет сделано за два-три месяца. И для этого не нужно будет объявлять войну и разрывать дипломатические отношения. Для этого нужно точно так же, как это делает Путин, без объявления войны начать гибридную войну против Путина. Субсидировать через налоговые и прочие льготы поставки американского сжиженного газа в Европу, отключить Россию от системы SWIFT, запретить приземление российских самолетов на аэродромах стран НАТО и въезд в страны НАТО российских поездов, отменить систему двойного гражданства и аннулировать вид на жительство для всех носителей российских паспортов (предоставив возможность в месячный срок отказаться от российского гражданства тем, кто желает остаться в Европе или Америке).

Все это можно сделать, не потратив ни единого цента из государственных бюджетов Европы и Америки, поскольку эти меры воздействия ограничительные. Им нельзя противостоять и на них невозможно ответить никакими "зеркальными" контрмерами, как любят угрожать в Кремле. Для этого нужно просто иметь стратегическую установку на свержение режима Путина. Как только такая установка появится (а она рано или поздно появится, так как Путин неадекватен уже сегодня и стремительно прогрессирует), дни Путина будут сочтены.

Но первым пунктом этой бескровной программы будет объявление персонами нон грата президента России, членов его кабинета, членов партий, входящих в российский парламент, всех офицеров силовых ведомств и всех членов семей названных выше групп.

Это все я придумал за пять минут, не выходя из дома. Если же собрать на неделю человек десять специалистов для разработки реальной программы "гибридной войны" против России, после ее реализации РФ перестанет существовать как современное государство и вернется в 1920-е годы. На все это уйдет один-два месяца, после чего имя Путина просто забудут. Это за границей. А что в России? Если за границей перестанут встречаться с Путиным, он не сможет уже любоваться собой перед зеркалом (как делает утром тайком), станет неинтересен тем, кто его окружает, и потеряет власть. Поскольку в таких условиях сохранить власть можно лишь в государстве с закрытыми границами и отключенным интернетом. Россия уже не является таковым.

Юрий Фельштинский, «Гордон»