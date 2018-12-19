Financial Times назвала Сороса человеком года 1 19.12.2018, 20:50

Джордж Сорос

FT отметила, что более трех десятилетий Джордж Сорос боролся с авторитаризмом.

Британская газета Financial Times назвала известного бизнесмена и филантропа Джорджа Сороса человеком года.

Как отметили в редакции, выбор человека года в Financial Times обычно отражает его достижения, но в случае с Соросом, выбор также касается ценностей, которые он исповедует.

"Он несет знамя либеральной демократии и открытого общества. Это идеи, победившие в холодной войне. Сегодня они находятся в осаде со всех сторон, от России Владимира Путина до Америки Дональда Трампа", - заявила редакция.

FT отметила, что более трех десятилетий Сорос боролся с авторитаризмом, расизмом и нетерпимостью, и благодаря своей давней приверженности к открытости, свободе СМИ и правам человека, он вызвал гнев авторитарных режимов по всему миру.

Джордж Сорос родился в Венгрии в 1930 году, однако покинул страну в возрасте 17 лет, переехав в Великобританию, где закончил Лондонскую школу экономики. Позднее он перебрался в США, где в 1950-е годы основал фонд Quantum, став одним из самых успешных спекулятивных игроков в истории.