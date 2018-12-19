В Литве задержаны подозреваемые в шпионаже в пользу РФ 1 19.12.2018, 21:46

Задержанные выполняли задания российской разведки.

В Литве по подозрению в шпионаже в пользу России задержано несколько человек. Эти лица выполняли задания российской разведки и пытались с помощью своих действий и контактов с внепарламентскими партиями влиять на политические процессы в стране, сообщил генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис в среду, 19 декабря, в Вильнюсе, передает DW.

Пашилис не уточнил числа предполагаемых шпионов, сообщив, однако, что в числе задержанных - бывший председатель Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис, который находится под стражей еще с октября нынешнего года.

Сообщается также, что за незаконное хранение оружия задержан бывший лидер одной из просоветских молодежных организаций - гражданин России Валерий Иванов. Власти в настоящее время проверяют его на принадлежность к шпионской сети.

Генеральный комиссар полиции Литвы Линас Пярванас заявил, что деятельность задержанных представляла угрозу национальной безопасности страны и, если бы шпионская сеть не была раскрыта, то "Литве угрожала бы серьезная опасность". В ходе обысков было изъято большое количество носителей информации. В Литве шпионаж карается лишением свободы на срок от двух до десяти лет.