Дерипаска сдал алюминий: какой ценой UC Rusal выведут из под санкций США 19.12.2018, 23:16

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Олег Дерипаска

Минфин США согласился снять санкции с UC Rusal.

В среду вечером, 19 декабря, Минфин США заявил, что согласился снять санкции с одного из крупнейших в мире производителей алюминия — UC Rusal. Это произойдет через 30 дней, после того как российский бизнесмен Олег Дерипаска снизит свою долю в холдинге En+ (контролирующий акционер UC Rusal) примерно с 70 до 44,95%. Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Минфина США, пишет РБК.

Санкции США были наложены на UC Rusal, En+, группу ГАЗ и другие активы Дерипаски и на самого бизнесмена в апреле 2018 года. Предполагалось, что эти активы будут заморожены в американской юрисдикции, а гражданам и компаниям США запрещено совершать с ними какие-либо сделки. Введение этих ограничений в полную силу откладывалось несколько раз, потому что Дерипаска и представители бизнесмена вели переговоры с Минфином США. Основным требованием американцев была как раз потеря контроля Дерипаски над UC Rusal.

25% En+, на которые Дерипаска снизит свой пакет в En+, получит банк ВТБ или другая сторона, одобренная OFAC, следует из его сообщения. Структуры Дерипаски уже заложили эти акции в ВТБ под определенные обязательства, указывает OFAC. В среду вечером представитель ВТБ, который является крупнейшим кредитором En+ и других структур Дерипаски, не ответил на запрос РБК.

Доля бизнесмена в En+ снизится еще больше после того, как швейцарский трейдер Glencore обменяет 8,75% UC Rusal на акции En+. В сообщении Минфина не указывается, какой пакет получит Glencore в холдинге, но этот обмен был запланирован еще до введения санкций в отношении UC Rusal и был приостановлен из-за них. Представитель Glencore отказался от комментариев.

По итогам этих сделок доля Дерипаски в En+ снизится «значительно», при этом он не получит никаких денег от этих сделок, а также не сможет рассчитывать на дивиденды от En+ и UC Rusal, подчеркнул OFAC. Бизнесмен не сможет голосовать пакетом более 35% акций En+ и назначать более четырех из 12 членов совета директоров компании.

Бизнесмен также передаст часть акций En+ в благотворительный фонд, указано в сообщении Минфина.