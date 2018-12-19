«Реал» намерен назначить Моуринью главным тренером с зарплатой €20 миллионов 19.12.2018, 23:28

Жозе Моуринью

Во вторник португальский специалист покинул «Манчестер Юнайтед».

Мадридский футбольный клуб "Реал" заинтересован в приглашении Жозе Моуринью на пост главного тренера команды после окончания сезона и готов предложить португальскому специалисту контракт с ежегодной зарплатой в размере 20 миллионов евро.

Об этом сообщает pressball.by со ссылкой на El Pais.

Как отмечает издание, "Королевский клуб" изначально предлагал Моуринью 15 миллионов евро в год, а также пообещал усиление состава и определенную свободу в выборе новичков. Руководство "Реала", не дождавшись положительного ответа португальца, улучшило предложение по зарплате до 20 миллионов евро. Неофициальные контакты между сторонами начались еще в октябре, говорится в материале.

Daily Mail утверждает, что испанский клуб планирует назначить Моуринью 1 июля, чтобы не платить компенсацию "МЮ" в размере 5 миллионов евро.

Во вторник "Юнайтед" объявил об уходе Моуринью с поста главного тренера команды, португальца в должности сменил норвежец Уле-Гуннар Сульшер, контракт с которым рассчитан до конца сезона. Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Под его руководством столичная команда стала чемпионом Испании и обладателем кубка страны.

В настоящее время "Реал" возглавляет аргентинец Сантьяго Солари.