Чили всколыхнуло мощное землетрясение
- 2.12.2018, 10:15
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На побережье Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6.
Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Эпицентр землетрясения находился в 160 километрах к западу от чилийской столицы Сантьяго, а очаг толчков - на глубине в 33 километра.
Повторные толчки произошли через несколько часов и имели мощность 4,8. Они находились в 48 километрах от города Навидад и находились на глубине в 20 километров.
На данный момент информации о пострадавших или разрушениях не поступало.