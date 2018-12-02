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Завтра в Беларуси ожидается снег с дождем

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  • 2.12.2018, 12:18

Местами будет туман, гололед.

В понедельник, 3 декабря, в Беларуси прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. Местами ожидается туман, гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется облачная погода. Ночью по западу, а днем на большей части страны временами будет идти снег, а также мокрый снег, переходящий в дождь. Ветер ожидается южный умеренный, днем - порывистый. Ночью температура воздуха составит 2-8 градусов мороза. В середине дня прогнозируется от нуля до минус пяти градусов.

Чуть теплее будет на западе Беларуси, где температура составит 1-4 градуса со знаком плюс.


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