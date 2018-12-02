закрыть
2 декабря 2018, воскресенье, 20:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Названа главная польза посещения сауны

4
  • 2.12.2018, 18:43
  • 3,001

Частота использования сауны оказалась связана со здоровьем сердца.

Регулярное посещение сауны снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у людей в возрасте старше 50 лет. К такому выводу пришла группа ученых из Финляндии, США и Великобритании, пишет «Вокруг света».

Специалисты проанализировали информацию о 1700 жителях Финляндии, которые рассказали о частоте посещения сауны и проблемах со здоровьем. Данные для исследования были собраны в период с 1998 по 2015 год. Средняя продолжительность наблюдения составила 15 лет.

Частота использования сауны оказалась связана со здоровьем сердца. Среди людей, которые использовали сауну четыре-семь раз в неделю, за 15-летний период наблюдений от сердечно-сосудистых заболеваний скончались 3%. Среди тех, кто посещал сауну только раз в неделю, этот показатель составил 10%.

Как отмечают авторы исследования, данные поступали только из одной области Финляндии, и результаты могут не распространяться на другие группы населения. Также не известно, будет ли аналогичным эффект от посещения паровых бань и гидромассажных ванн.


популярное за неделю

Мнение

Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Белорусские чиновники сыплются на мелочах
Белорусские чиновники сыплются на мелочах Ирина Халип
Черная пятница власти
Черная пятница власти Владимир Халип