«Дайте людям работу, а потом требуйте полную оплату за коммуналку» 7 21.12.2018, 13:07

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Архивное фото «Радыё Свабода»

Что бобруйчане думают о вступлении в силу декрета «о тунеядцах».

Уже с 1 января «тунеядцы» будут оплачивать по полному тарифу горячую воду и отопление. А это – в пять раз больше, чем нужно платить сейчас, по субсидируемому тарифу, пишет «Бобруйский курьер».

К 1 декабря были сформированы новые «базы тунеядцев». Туда попали около 500 тысяч белорусов.

О том, что думают бобруйчане об «охоте» государства «на тунеядцев»:

- Я сам так называемый «тунеядец». Почему у нас есть «тунеядцы»? Да потому что работы нет! Приезжайте к нам в Кличев и попробуйте найти работу. В сельском хозяйстве у людей зарплаты по 200 рублей. Такие вакансии предлагает центр занятости. Вы проживете за 200 рублей? Как платить за жилье, кормить детей, одеваться на такие деньги? - возмущается мужчина.

- Дайте людям работу, а потом требуйте полную оплату за коммуналку, - считают жители города.

- Работая на полставки, в свои 53 года я попыталась найти другую работу. Скажу вам, что это невозможно. На предприятиях мне говорили: «В 45 лет еще бы вас взяли, а сейчас уже нет». Очевидно, что я против этого декрета, - рассказывает бобруйчанка.