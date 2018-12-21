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Семь полезных продуктов, которыми можно заменить соль

  • 21.12.2018, 13:52
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Они помогу сделать блюда более здоровыми.

Диетологи прозвали соль “белой смертью” — это звучит довольно устрашающе и заставляет многих людей отказываться от соленой пищи. Однако исключать минерал из рациона нельзя, ведь он участвует в поддержании очень важных жизненных функций. Хлорид натрия регулирует работу мышечной и нервной тканей, обеспечивает водообмен между клетками и межклеточной жидкостью, стимулирует выработку пищеварительных ферментов. Вывод: соль необходима, но в меру, пишет healthinfo.ua.

Проблема заключается в том, что мы часто употребляем больше соли, чем нужно организму. Во многом это происходит благодаря фастфуду и полуфабрикатам, в которых количество соли просто зашкаливает. Вкусовые рецепторы привыкают к выраженному вкусу еды, и образуется своеобразная солевая зависимость.

В идеале пищу нужно слегка недосаливать, так как определенное количество минерала уже содержится в продуктах. Но это не всегда легко: с непривычки блюда будут казаться пресными и невкусными. Выход есть — найти соли полезную альтернативу.

В сегодняшнем обзоре рассказывается о семи продуктах-заменителях соли, которые помогут сделать ваши блюда более полезными и не лишать себя гастрономического удовольствия.

Соевый соус

Китайцы и японцы вместо соли используют соевый соус, который не только обогащает вкус пищи, но и несет огромную пользу для организма:

снижает риск развития опухолей;

замедляет старение;

улучшает кровообращение и предотвращает заболевания сердца и сосудов;

подходит для диетического питания.

Соевый соус позволяет уменьшить количество потребляемой соли в несколько раз: в супах — на четверть, в салатах — почти вдвое, а в еде, которая готовится на сковороде, — примерно на треть. Происходит это потому, что соус богат аминокислотами, которые помогают сильнее ощущать соленый вкус. Таким образом, вы едите меньше соли, а вкус остается таким же насыщенным и ярким. Здорово, правда?

Морская капуста

Водоросли ламинария, которые от природы имеют солоноватый привкус и при этом минимальную калорийность, являются отличной заменой соли, особенно для тех, кто придерживается диеты. Кроме того, морская капуста — это настоящий суперфуд: она содержит почти всю линейку витаминов и множество полезных микроэлементов, прежде всего, йода. Калий в составе водоросли укрепляет сосуды и нормализует работу сердца, а клетчатка улучшает пищеварение и способствует очищению кишечника от токсинов. Кроме того, ламинария, богатая витамином В12, — настоящее спасение для веганов, вегетарианцев и сыроедов, которые часто испытывают его нехватку.

Совет: если вам не нравится вкус свежей морской капусты, можно добавлять в еду сушеную. В супермаркетах и интернет-магазинах продается готовый порошок из ламинарии, а в аптеках можно купить слоевища морской капусты и измельчить их в блендере самостоятельно.

Лимонный сок и уксус

Один из кулинарных секретов заключается в том, что недостаток соли можно компенсировать кислинкой: она делает вкус блюд более выраженным и пикантным. Добавьте в салат, суп или горячее лимонный сок, и недосола никто не заметит. Особенно удачным считается сочетание цитрусового и рыбы. Ну а о том, что лимон богат витамином С, не знает только ленивый.

Заменить соленый вкус кислинкой можно и с помощью уксуса. Столовый, яблочный, винный, рисовый, солодовый, бальзамический — используйте любой из них для мяса, рыбы и заправки салатов.

Сельдерей

Во время роста сельдерей впитывает большое количество органического натрия из почвы, поэтому его листья, стебли и корнеплоды имеют солоноватый вкус. Дополнительный плюс в том, что сельдерей, особенно его корень, — ценный источник витаминов А, С, Е, группы В, а также калия, бора, железа, магния, селена, кальция, марганца, хлора, серы, цинка и фосфора. Он улучшает подвижность суставов, помогает при анемии, снижает давление, благотворно влияет на нервную систему. Содержащиеся в сельдерее эфирные масла предотвращают появление опухолей и служат прекрасным мочегонным средством. Кроме того, низкокалорийный продукт можно употреблять без вреда для фигуры.

Сельдерей добавляют в еду как в свежем, так и в сушеном виде. А еще можно приготовить сельдерейную соль и приправлять ею любые блюда. Для этого нарежьте очищенный корень сельдерея на небольшие кусочки, высушите в духовке или дегидраторе до хрустящего состояния, после чего сложите в блендер и измельчите в порошок. Полезная органическая соль готова! По желанию к ней можно добавить другие пряности и измельченные сушеные овощи.

Пряности

Еще один отличный лайфхак — щедро добавлять в блюда душистые травы. Розмарин, эстрагон, чеснок, лук, орегано, кинза, паприка, карри, чабрец, базилик, тмин, шалфей, кумин, кориандр и душистый перец — все эти пряности делают вкус пищи более ярким и богатым, снижая потребность вкусовых рецепторов в соли. А еще они снабжают организм витаминами, улучшают настроение, стимулируют аппетит и пищеварение.

Сушеные овощи

Все овощи содержат хлорид натрия, однако во время сушки его концентрация в мякоти увеличивается в несколько раз. Почему бы не использовать это с пользой для себя? Просто замените свежие овощи — морковь, томаты, болгарский перец — сушеными, и ваши супы и горячие блюда станут намного полезнее. Сушка сохраняет все витамины и микроэлементы в плодах. Кроме того, сушеные овощи хранятся дольше и занимают намного меньше места, чем свежие.


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