  • 25.04.2026, 4:36
В российских школах начали «просвечивать» рентгеном рюкзаки учеников

В поисках оружия и вейпов.

Школы в российских регионах в дополнение к металлодетекторам начали устанавливать интроскопы — устройства, которые позволяют «просвечивать» вещи рентгеновскими лучами, утверждает Mash. Речь, по данным канала, идет о крупных учебных заведениях на 1,5-2 тысячи учеников. Цель данной меры, как сообщается, — это проверка рюкзаков и сумок школьников на запрещенные предметы, в том числе огнестрельное и пневматическое оружие, кастеты, петарды, ножи, «подозрительные вещества вроде тротила или наркотиков», а также электронные сигареты.

Сообщение об этом появилось на фоне участившихся нападений в учебных заведениях по всей России. С начала 2026 года в открытом доступе появлялась информация как минимум о 10 подобных инцидентах с применением учащимися ножей, ружей, арбалетов и другого оружия. В результате в Госдуме заявили о подготовке закона об ограничении публикаций новостей о таких случаях. По информации Mash, нововведение затронуло как минимум 18 школ — в московской Коммунарке, Ростове‑на‑Дону и городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком АО. В канале интроскопы, каждый из которых обошелся заведениям в несколько миллионов рублей, называют «околобесполезными», так как просвечивают только сумки, тогда как вейпы и прочие подозрительные предметы школьники проносят в карманах.

Если у ученика найдут электронную сигарету, ему устроят разъяснительную беседу о вреде курения, отмечает Mash. Так как педагоги не имеют права забирать курительные устройства у школьников, они фиксируют нарушение и оповещают родителей. По закону, использование вейпов в школе запрещено — за это предусмотрены штрафы до 3 тысяч рублей.

Канал также публикует фото, по-видимому, из одной из учебных заведений, на котором виден стенд, описывающий принцип действия интроскопа и его преимущества. В частности, устройство «обеспечивает высокую проникающую способность и четкое изображение».

