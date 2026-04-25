ЕС ввел санкции против цифрового белорусского рубля
- 25.04.2026, 3:00
Уточняется, что санкции вступят в силу 24 мая. Это следует из официально опубликованного документа Совета ЕС.
ЕС информирует, что Нацбанк Беларуси собирается запустить в обращение белорусский цифровой рубль. В документе говорится, что хоть «проект все еще находится на стадии подготовки», но при этом «цифровой рубль предназначен, в частности, для создания платежной системы, которая защитит белорусских граждан от последствий ограничительных мер».