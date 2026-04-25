закрыть
25 апреля 2026, суббота, 3:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЕС ввел санкции против цифрового белорусского рубля

  • 25.04.2026, 3:00
Санкции вступят в силу 24 мая.

Европейский союз ввел санкции против цифрового белорусского рубля.

Уточняется, что санкции вступят в силу 24 мая. Это следует из официально опубликованного документа Совета ЕС.

ЕС информирует, что Нацбанк Беларуси собирается запустить в обращение белорусский цифровой рубль. В документе говорится, что хоть «проект все еще находится на стадии подготовки», но при этом «цифровой рубль предназначен, в частности, для создания платежной системы, которая защитит белорусских граждан от последствий ограничительных мер».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

