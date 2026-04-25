ЕС ввел санкции против цифрового белорусского рубля 25.04.2026, 3:00

Санкции вступят в силу 24 мая.

Европейский союз ввел санкции против цифрового белорусского рубля.

Уточняется, что санкции вступят в силу 24 мая. Это следует из официально опубликованного документа Совета ЕС.

ЕС информирует, что Нацбанк Беларуси собирается запустить в обращение белорусский цифровой рубль. В документе говорится, что хоть «проект все еще находится на стадии подготовки», но при этом «цифровой рубль предназначен, в частности, для создания платежной системы, которая защитит белорусских граждан от последствий ограничительных мер».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com