В США прекратили расследование против главы ФРС Джерома Пауэлла 25.04.2026, 5:11

Джерома Пауэлла

Срок его полномочий истекает 15 мая.

Генпрокурор округа Колумбия Джанин Пирро объявила о прекращении уголовного расследования в отношении председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Соответствующее заявление она опубликовала в соцсети X.

«Я ожидаю всестороннего отчета в кратчайшие сроки и уверена, что его результаты помогут окончательно разрешить спорные вопросы», — написала исполняющая обязанности прокурора. При этом она подчеркнула, что без колебаний возобновит уголовное расследование, если для этого появятся основания.

Прокуратура США ранее проверяла возможные нарушения при строительстве нового здания ФРС в Ричмонде. Уголовное дело в отношении главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла было возбуждено прокуратурой округа Колумбия 11 января.

Политика подозревают в нецелевом расходовании средств и предоставлении сенату ложных сведений о масштабах реконструкции штаб-квартиры ФРС. Оппоненты президента США Дональда Трампа называют это дело политически мотивированным, поскольку регулятор отказался снижать ключевую ставку, несмотря на угрозы со стороны главы Белого дома.

Срок полномочий Джерома Пауэлла истекает 15 мая. Часть сенаторов, включая республиканцев, предупреждали, что не поддержат ни одну кандидатуру на пост главы ФРС до тех пор, пока расследование в отношении действующего председателя не будет завершено.

Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за отказ снижать ключевую процентную ставку, с декабря 2024 года по сентябрь 2025 года она сохранялась на уровне 4,5%. В сентябре 2025 года ФРС понизила ставку до 4,25%, в октябре — до 4%, а в декабре — до 3,75%, что стало минимальным значением с ноября 2022 года.

