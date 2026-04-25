25 апреля 2026, суббота, 3:21
В РФ заявили, что погасили пожар на НПЗ в Туапсе

  • 25.04.2026, 6:06
Пять дней боролись с огнем.

В России вечером пятницы, 24 апреля, заявили, что пожар, который возник на морском терминале в Туапсе после атаки дронов в ночь на 20 апреля, удалось потушить. Об этом пишет российское агентство «Интерфакс».

«В Туапсе на территории морского терминала полностью потушили пожар. (...) Пять дней около 300 человек боролись с огнем», – сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По данным оперативного штаба региона, на территории города продолжаются ливни, из-за чего поднялась вода в реке Туапсе и произошел перелив нефтепродуктов через ранее выставленные боновые заграждения. В русле реки, ниже по течению, организовали сбор нефтепродуктов, которые частично попали в акваторию моря, а также на береговую линию.

Из-за сильного пожара в городе резко ухудшилось качество воздуха, выпали «нефтяные» дожди.

В понедельник беспилотники атаковали морской порт Туапсе, в результате чего начался пожар и была повреждена транспортная инфраструктура. Ранее Туапсе подверглось атаке БпЛА 16 апреля, обломки упали на территории предприятий в районе морского порта, возник пожар, который был полностью ликвидирован 19 апреля.

Нефтепродуктовые терминалы черноморского порта Туапсе переваливают на экспорт нефть, мазут, вакуумный газойль и высокосернистое дизтопливо производства Туапсинского НПЗ, самарской группы НПЗ и Саратовского НПЗ Роснефти.

