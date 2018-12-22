закрыть
22 декабря 2018, суббота, 14:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

«Замороженные во времени»: польская художница создала цикл картин о Беларуси

4
  • 22.12.2018, 13:26
  • 1,541
Фото: magazynszum.pl

Она тайно снимала клиентов и продавцов в ГУМе.

Польская художница Полина Оловская создала цикл картин о Беларуси. Они представлены на выставке под названием Belavia. С 2016 года художница не раз приезжала в белорусскую столицу и фотографировала город, сообщает сайт magazynszum.pl.

Художница воспринимает Минск как «культурно замороженный во времени». По ее словам, он вызывает в ней воспоминания о периоде становления коммунистической Польши.

Полина Оловская. Минск, проспект Независимости, холст, масло, акрил, 2018
Фото: magazynszum.pl

Работы на выставке исследуют архитектуру, стиль и традиции страны, которая, по словам Оловской, выглядит как «скрытая социалистическая утопия».

Многие картины из цикла «Универмаг» были написаны в ГУМе. Вдохновленная романом Эмиля Золя «Дамское счастье», в котором рассказывается о силе Дома моды в Париже конца XIX века, Оловская тайно снимала клиентов и продавцов в ГУМе.

Полина Оловская. «Витебский вокзал», холст, масло, акрил, 2018
Фото: magazynszum.pl

«В отличие от книги Золя — символа капитализма и расцвета современного города — ГУМ похож на капсулу времени холодной войны; там доступны только товары белорусского производства, западных брендов нет», — написано на сайте.

Полина Оловская. Минск, проспект Независимости, холст, масло, акрил, 2018
Фото: magazynszum.pl

популярное за неделю

Мнение

Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка
Воспоминания о будущем
Воспоминания о будущем Ирина Халип