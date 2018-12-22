«Замороженные во времени»: польская художница создала цикл картин о Беларуси 4 22.12.2018, 13:26

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Фото: magazynszum.pl

Она тайно снимала клиентов и продавцов в ГУМе.

Польская художница Полина Оловская создала цикл картин о Беларуси. Они представлены на выставке под названием Belavia. С 2016 года художница не раз приезжала в белорусскую столицу и фотографировала город, сообщает сайт magazynszum.pl.

Художница воспринимает Минск как «культурно замороженный во времени». По ее словам, он вызывает в ней воспоминания о периоде становления коммунистической Польши.

Полина Оловская. Минск, проспект Независимости, холст, масло, акрил, 2018

Фото: magazynszum.pl

Работы на выставке исследуют архитектуру, стиль и традиции страны, которая, по словам Оловской, выглядит как «скрытая социалистическая утопия».

Многие картины из цикла «Универмаг» были написаны в ГУМе. Вдохновленная романом Эмиля Золя «Дамское счастье», в котором рассказывается о силе Дома моды в Париже конца XIX века, Оловская тайно снимала клиентов и продавцов в ГУМе.

Полина Оловская. «Витебский вокзал», холст, масло, акрил, 2018

Фото: magazynszum.pl

«В отличие от книги Золя — символа капитализма и расцвета современного города — ГУМ похож на капсулу времени холодной войны; там доступны только товары белорусского производства, западных брендов нет», — написано на сайте.