Россияне опробовали новый способ «отжима» авто в Беларуси 6 23.12.2018, 9:36

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Как такое могло произойти?

"Как такое могло произойти, тем более у нас, в Беларуси, и кто это "просмотрел"?" - вот что подумает любой, кто услышит эту историю. И редакция ABW.BY не стала исключением.

Сперва, со значительной долей скепсиса выслушав участницу "детектива" Татьяну, мы честно признались: "Все как-то неправдоподобно. Присылайте документы, будем смотреть". Но когда все бумаги были получены, стало ясно, что россияне успешно опробовали новый способ обмана наших автомобилистов.

Татьяна: "Сразу скажу, что покупка автомобиля в России для меня вовсе не новое дело. Я и мои многочисленные близкие не один раз пригоняли оттуда машины для себя. В августе 2018 года в Москве мы купили BMW 750 Li xdrive 2012 года выпуска. Перед покупкой проверили автомобиль и выяснили, что он находится в залоге. Брат, помогавший мне, нашел контакты владельца и созвонился с ним. Сказал, что если владелец рассчитается по кредиту и "снимет" таким образом залоговое обременение, то мы готовы приобрести этот автомобиль. И когда спустя какое-то время мы приехали в Москву и вплотную занялись поиском варианта для покупки, то решили опять проверить этот BMW на наличие залога. Оказалось, что залог отсутствует. Мы позвонили владельцу и договорились о встрече, чтобы посмотреть отличный, как нам казалось, BMW.

Вживую машину мы увидели в субботу, 3 ноября. И тут мы поняли, что это далеко не то, что мы хотели купить, но времени искать что-то еще уже не оставалось. Поэтому решили забирать эту машину".

По ходу повествования, чтобы избежать односторонности, мы будем вставлять свои замечания и перепроверять информацию от Татьяны.

От редакции: Во-первых, и по сей день BMW имеет российские (железные) "номера", выданные в Москве. Во-вторых, авто по-прежнему находится в залоге. Поэтому кто, как и где проверял этот автомобиль на наличие залога, оставляем за кадром.

А это регистрационные документы на BMW:

Татьяна: "Рассчитавшись с продавцом, поехали домой в Могилев. С учетом выходных оформление документов могло затянуться, поэтому мы решили все сделать в середине недели. Уже в Могилеве, рассмотрев машину более детально, заметили много погрешностей: вопросы по покраске, пошарпанный салон, сизый дым из трубы. А еще стала барахлить коробка. Вынужденный план действий был такой: отремонтировать машину и уже тогда ехать в Москву и снимать с учета.

Через знакомых мне подсказали хорошего минского мастера, который уже ремонтировал BMW с такими проблемами. Заодно мы сделали диагностику у дилера - на всякий случай, чтобы нас не "развели" в мастерской. Все то, что показала диагностика, мастер в итоге подтвердил, что говорило о его достаточной профпригодности. Кстати, после диагностики в автомобиле обнаружился какой-то "жучок", вроде как GPS-трекер, как его назвали автослесари. "Ничего страшного, - подумали мы. - Такими устройствами снабжены многие автомобили".

Вот это устройство

Когда мастер сообщил нам об окончании ремонта, брат позвонил собственнику авто по документам и сообщил, что мы готовы выехать в Москву для переоформления. Потом, собственно говоря, и началась вся эта история.

8 декабря около 21.00 мастер по ремонту позвонил моему брату (оставляли специально его номер, так как он лучше разбирается в автомобилях) и сообщил, что к нему приехала милиция вместе с какими-то людьми из России, назвавшимися представителями московской лизинговой компании, которые хотят забрать BMW, потому что он якобы в залоге. Причем, по словам ремонтника, у них на руках есть и документы на автомобиль. Я сразу подумала: "В субботу на ночь глядя кто-то приехал забирать авто - разве финансовая организация будет так делать?" Не похоже. Сообщение о залоге вызвало полное недоумение.

Как нам потом сказали сотрудники милиции, россияне предоставили им оригинал ПТС, поэтому оснований задерживать автомобиль у них не было. То есть наши милиционеры подумали, что собственник автомобиля тот, кто вписан в "пластиковой" корочке? Но по факту ведь приехали люди, никакого отношения к автомобилю не имеющие, с доверенностью, которая была выписана в Москве. И по поводу оригинала ПТС. Как нам уже впоследствии пояснили в ГИБДД России, у нас на руках оказался все-таки дубликат, действительный документ, который выдается взамен утерянного, и при выдаче дубликата "оригинал" аннулируется, а в дубликат вписывается "выдан дубликат взамен утраченного с номером таким-то", самому дубликату присваивается другой номер. То есть жулики показали милиционерам оригинал, уже недействительный документ. А в Ждановичском ОВД нам говорят, что у нас на руках поддельный ПТС, потому что номер не совпадает с "пластиком". Так он и не должен совпадать при выдаче дубликата! А трактовка - "поддельный"? Экспертизу ведь никто не проводил".

От редакции:

В левом верхнем углу документа, который был на руках у белорусов, читается: "Дубликат ПТС… Утрачен". Так что это именно дубликат ПТС, выданный взамен утраченного. Увы, как правило, именно дубликаты ПТС частенько фигурируют в мошеннических схемах.

Татьяна: "После звонка мастера мы были в шоке от услышанного. Мы понимали, что не сможем быстро доехать до Минска, это почти 200 километров, к тому же шел снег. Но главное - собственника BMW по документам, моего племянника, который проживает вместе со мной, в этот момент не было, он уехал к своей маме в город Быхов. А без него ехать в Минск бессмысленно, ведь он фактический хозяин машины. Брат попросил мастера по ремонту отложить все до утра и никому не отдавать автомобиль, даже милиции, до полного выяснения обстоятельств. Но что-то там пошло не так, как оказалось в итоге.

Я, не теряя времени, поехала в Быхов за племянником, а это не так быстро, тем более в такую погоду. Наконец, мы все направились в Минск, но, не доехав до Белыничей, узнали, что машину уже забрали представители лизинговой компании, мастер ничего не смог сделать, поскольку сотрудники милиции сказали, что оснований для воспрепятствования этому нет.

Пришлось разворачиваться. Но вот что нам было непонятно: что в субботу практически ночью сотрудники милиции в форме делали вместе с якобы представителями лизинговой компании в месте ремонта BMW? И как этот BMW в принципе нашли? Адрес мастера знали только мы!

Звонок в местный ОВД пролил свет на произошедшее. Заодно и роль GPS-трекера стала понятной.

Суть позиции наших правоохранителей такова: "Приехали россияне, показали документы (договора), показали, где находится автомобиль, и мы поехали туда. Теперь доказывайте в суде, что собственники BMW именно вы".

От редакции: Все вопросы по принадлежности залогового автомобиля действительно решаются в судебном порядке. Только лизинговая компания должна была для начала обратиться в российский суд, который должен был уведомить об иске фактического держателя автомобиля в Беларуси. А далее в суде РФ доказать свое право собственности, получить судебное решение, которое должно вступить в законную силу. Затем направить в Беларусь ходатайство об исполнении решения российского суда и далее по списку.

Это очень долгий процесс, который регулируется Кишиневской конвенцией "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", участниками которой являются Россия и Беларусь.

Но об этом документе белорусские защитники закона, видимо, не знали и безо всякого судебного решения, одобренного судом Беларуси, помогли забрать автомобиль. Да и представители лизингодержателя не имели права самостоятельно проводить розыскные и иные мероприятия на территории чужой страны и что-то изымать.

По факту наши правоохранители оказали "медвежью услугу" нашим согражданам, вмешавшись в спор, который им не подведомствен. Более того, он взялись участвовать в гражданско-правовых отношениях, выступив, по сути, в поддержку одной из сторон.

А вот собственно и документ, которым оперировал представитель лизинговой компании.

"Осуществлять следующие действия с правом изымать предмет лизинга у лизингополучателя". Но только белорусы, оказавшиеся в этой истории, никакие не лизингополучатели! Лизингополучатели тут россияне, собственники авто по документам. И вообще какое действие имеет эта доверенность, выданная в Москве, на территории нашей страны? Или уже частное российское ООО уполномочивает своего представителя - физическое лицо совершать на территории Беларуси юридически значимые действия, тем более изъятия? Эх, уважаемые соседи, "коллекторы" у нас как понятие не в ходу. У себя там "уполномочивайте", а мы уж в рамках правового поля будем действовать, руководствуясь международными договорами. Да и документ этот - "филькина грамота", поскольку спорные вопросы по заложенному имуществу разрешаются в судебном порядке, а не самостоятельно, посредством доверенности.

Татьяна: "Что нам оставалось делать? Мы заявили машину в угон, позвонив и в белорусскую милицию, и в российскую полицию. Прошел день. Я понимала, что шансов у меня уже нет, что моя машина где-то далеко на территории России, у присвоивших ее себе незаконным путем деятелей. Было до слез обидно. Чего стоило сотруднику милиции не разрешить изымать автомобиль хотя бы до 4-6 часов утра, пока не приедет купивший ее владелец со всеми необходимыми документами? Я уверена, что абсолютно ничего! И каково же было мое удивление, когда в 23.30 раздался звонок! Звонили из Смоленска. Сотрудники дежурной службы Смоленского УВД, принявшие мое заявление о краже автомобиля всего лишь по одному звонку, не побоявшись при этом, что я даю ложные сведения, передали сообщение в разработку и задержали мой автомобиль на своей территории. Все посты в Беларуси двое неизвестных проехали очень спокойно, а в Ольше (Россия) их задержали и доставили в ОМВД России по Смоленскому району. Сотрудники ОМВД города Смоленска позвонили и объявили мне по телефону о задержании, спросили, сколько времени мне понадобится, чтобы добраться до них. Взамен они получили огромную благодарность, которую я оставила смоленской полиции на "горячей линии". Во сколько могут вылиться поездки, ночлеги, питание и суды в Москве? Я коренная гражданка Беларуси, я здесь человек, здесь я в безопасности, могу воспользоваться услугами юристов, адвокатов, а там я, извините, не буду говорить. Наслышана. Понятно, что мы сами многое сделали не так, надо было сразу все переоформлять, а не потом, но суть же не в этом".

От редакции: История не была бы полной, если бы редакция ABW.BY не пообщалась непосредственно с человеком, ремонтировавшим BMW, по телефону (имя он просил не называть, запись разговора имеется в редакции):

"Да, ко мне действительно приехали люди, представившиеся сотрудниками какой-то лизинговой российской компании. С ними были трое милиционеров, которые сообщили, что у них нет оснований не позволять этим россиянам забрать свой автомобиль, так как у них на руках документы. Про GPS-датчик в авто я был в курсе. Автомобиль я вынужден был отдать, так как доверял словам милиционеров. Свои показания в милиции по данному факту я уже дал".

История эта далека от завершения, за ее ходом мы, безусловно, проследим. Но горький осадок уже есть. От того, что каждый должен заниматься своим делом: одни - машины ремонтировать, другие - жуликов ловить. Главное - не выходить за пределы своих полномочий, ведь сразу за ними начинаются полномочия других, а именно - судебных структур.

Уже когда материал был готов к публикации, выяснилась интересная деталь.

Оказывается, россияне, назвавшиеся представителями лизинговой компании, были возле СТО, где находился BMW, еще утром в день произошедших событий, их там видели. Но в тот момент они никаких действий по отъему автомобиля не предприняли. Вместо этого они обратились поздним вечером того же дня в Ждановичский отдел милиции и попросили показать, как попасть по нужному адресу. Ну как же не помочь! Милиционеры так и поступили, вежливо "показав", где и что находится, причем даже приехали туда вместе с заявителями. Выходит, милиция в форме нужна была для "фона", для серьезности, ею просто воспользовались.

Теперь и у вас, полагаем, остался только один вопрос: "Как такое могло произойти?"