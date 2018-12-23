Из нефти - в фарш 3 Саша Сотник, sotnik-tv.com

23.12.2018, 18:03

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Саша Сотник

Пока Путин вещал про свои поварские войска ФСО, нефть опускалась все ниже и ниже.

В Подмосковной Ивантеевке сварщик убил покупателя продуктового магазина за место в очереди. Ничего личного: он просто хотел как можно скорее купить алкоголь. Убив несговорчивого мужчину, сварщик выхватил у него из руки тысячу рублей и купил на нее водку. «Убей и выпей» - вот она, новая национальная идея, а никакой не «патриотизм», о котором накануне вещал на пресс-конференции Путина заштатный журналистишко.

Сама по себе «прессуха» была пресной, без искорки, и Путин врал совсем не вдохновенно. Чувствовались усталость в членах и мозоли на языке. Единственное новшество заключалось в форме подачи вопросов: сначала зачастую следовал «вброс идеи», а уже потом – сам, собственно, вопрос. Как-то так: «А не организовать ли нам новую кадровую чистку, Владимир Владимирович? А теперь ответьте: есть ли жизнь на Марсе?..» На предложения вождь реагировал вяло, иногда – иронично, чтобы не заострять лишний раз внимания. Потому что пока рано заострять. Все это понадобится позже: и когда чистку начнут поводить, и когда Конституцию перепишут и предъявят населению – новенькую и как живую. И сделают все это с пояснением: «Вы же сами этого хотели! Помните ту пресс-конференцию? Тогда еще журналист Пупкин озвучил идею… А мы прислушались и осуществили! Главное – не удивляйтесь, что вместо «министерства идей» появилось «министерство репрессий», ибо под «идеями» вы подразумевали именно это: сильную руку, Сталина и ГУЛАГ с расстрельной стенкой. Все для вас, дорогие россияне, с наступающим вас, не хворайте, а уж ядерный рай мы в Кремле вам обеспечим».

На нижайшую просьбу «вернуть пенсионный возраст взад» ответ прозвучал незамедлительно: «Да мы уже практически там, в пятой точке. Точнее, не мы, а вы. Мы будем жирно жрать, а вам, холопам, уготована участь работать до потери пульса. А там, глядишь – вы и в раю…» Многострадального Дональда Путин пинать не стал, попеняв на жесткость нового Конгресса, из-за которого возлюбленный зажат в тиски – вот и мается, безъяичный. Даже встретиться не решается, чтоб облобызать. Но на всякий случай ракетами наш миротворец все-таки потряс, дабы Запад не забывал о том, что Судный день может наступить в любой момент, когда шантажист ощутит всю остроту кризиса. Так что лучше пожелать ему «творческих успехов» и всяческой тупости, ибо обострения пациента чреваты взрывом всей этой ядерной психлечебницы.

Пока Путин вещал про свои поварские войска ФСО, нефть опускалась все ниже и ниже, показывая свое наплевательское отношение к оратору. А парой дней раньше саудиты заявили устами министра энергетики королевства, что существуют «геополитические процессы», и Саудовская Аравия не намерена предпринимать резких действий. Это означает лишь одно: «Приготовиться к новому нефтяному обрушению. Оно будет впечатляющим и изнуряюще долгим. И там, где мировой рынок кашлянет – российская путиномика начнет харкать кровью». В Кремле это понимают, равно как и то, что с этим ничего не поделаешь. Но делать что-то надо. Лучшее, до чего додумались – это убрать табло с курсом валют от греха подальше, дабы не нервировать россиян, которых в ближайшее время начнут планомерно превращать в фарш. Было же сказано: «Люди – наша нефть!» Вот на этой человечине отныне и будет работать путинская системная машина, перемалывая всех и каждого – без остатка. Сколько по времени будет стонать среднестатистический терпилоид – сказать трудно: в России пружина недовольства сжимается долго, зато выстреливает молниеносно, с обязательным вспарыванием брюшной полости обидчика. И нет никаких оснований утверждать, что в этот раз произойдет иначе.

А пока россияне готовят свои морды к падению в салат, экономя даже на новогодних подарках. Ёлочка нравится далеко не всем, посему лучше не растягивать удовольствие, а рухнуть в оливье сразу. И пусть самое страшное случится в пьяном сне: и рубль обрушится, и цены взлетят, и даже ядерный грибочек нарисуется на горизонте. Мы – в домике, мы – бухие, и делайте с нами что хотите. Все равно сумма, оставшаяся на руках после инфляции и всех обязательных платежей - ушла в минус. Только за ноябрь кошельки россиян похудели почти на 3%. А после Нового года начнутся такие бешеные скачки, что цирк с конями обкурится в нервном напряжении.

Центробанк шлет отчаянные депеши Государю: «Позволь прекратить валютные интервенции на рынке. Если и дальше в прежнем режиме будем сдерживать рубль – останемся без наличной валюты». Но Государь уже не вполне адекватен. Всецело погрузившись в собственный мир фэнтези, противоречащий реальному, он выстраивает новые дерзкие геополитические комбинации, планируя «снова всех переиграть». Между тем, никто играть с Путиным больше не намерен: ни в шахматы, ни в поддавки, ни – даже в Чапаева. Он – отработанная субстанция, понятная для всех, прозрачная – как моча с мельдонием. Так что планировать он может что угодно – вплоть до взлета баллистических ракет. Вопрос только в том, даст ли его фантазиям осуществиться собственное окружение или, приняв на себя смертный грех, превратит самодержца в царский фарш?

Саша Сотник, sotnik-tv.com