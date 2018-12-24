Медведев сменил главу Росстата после резкого ухудшения статистики 3 24.12.2018, 20:15

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Отчеты о «вставании с колен» доверили экс-министру экономики Саратовской области Павлу Малкову.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев решил сменить главу Росстата после резкого ухудшения макроэкономической статистики в конце года, передает finanz.ru.

Вместо Александра Суринова, возглавлявшего статистическое ведомство с 2009 года, на этот пост назначен Павел Малков - экс-министр экономики Саратовской области, а ныне - руководитель департамента госуправления МЭР.

Суринов, действительный государственный советник 2 класса и заслуженный экономист России, покидает должность «по собственной просьбе», говорится в распоряжении Медведева, опубликованном на сайте правительства.

Решение уйти Суринов принял незадолго до публикации Росстатом итоговой статистики за 2018 год, которая пока оказывается хуже оценок даже пессимистичных оценок правительства.

Темпы роста ВВП за январь-октябрь составили 1,7%, хотя МЭР в начале года ожидало 2,1%, а позднее снизило прогноз до 1,8%.

Инфляция, согласно недельным данным, ускорилась до 4,2%, а следующем году может достичь 5,5-6%, при том что цель центробанка и прогноз МЭР требуют держать ее на уровне 4%.

Число людей, проживающих за чертой бедности, увеличилось на 200 тысяч человек - до 19 миллионов, или 13,3% населения.

Реальные доходы граждан тем временем резко упали в ноябре (-2,9%) и ушли в минус в годовом выражении, вопреки прогнозам МЭР о том, что 4-летний период снижения уровня жизни закончится в этом году.

По итогам года доходы должны вырасти на 0,5%, заявил на большой пресс-конференции 20 декабря президент России Владимир Путин.

Выполнять «поручение» президента, который приказал ускорить экономику до темпов выше мировых и занять 5-е место в мире по подушевому ВВП, новому главе Росстата придется в условиях ускоряющейся инфляции, повышения НДС и неизбежного ухудшения макропоказателей в 2019 году.

Росстат, напомним, с 2017 года из госучреждения в ведении кабмина переведен под контроль Минэкономики - ведомства, ответственного за составление прогнозов.

Согласно прогнозу МЭР, в 2019-м году темпы роста ВВП замедлятся до 1,3%, после чего чудесный рывок ускорит экономику до 3% к 2022-24 гг.

По словам самого Малкова, он намерен серьезно модернизировать статистическую службу и упростить отчетность.

"Мы выделяем три ключевых блока работы. Первый - реформа самой системы статистики. Сюда входит повышение качества собираемых данных и качества аналитики, увеличение скорости выдачи результатов расчетов, применение современных способов и методов обработки информации, в том числе с использованием данных из альтернативных источников", - заявил Малков "Интерфаксу".