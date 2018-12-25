National Interest опубликовал список мест возможного начала Третьей мировой войны 25.12.2018, 11:32

В список попала Украина.

Даже небольшой сдвиг в шатком балансе на Донбассе может стать искрой, из которой в Восточной Европе начнется полный хаос.

Мир смог избежать большой войны между главными силами после 1945 года. Даже несмотря на то, что США и СССР несколько раз подходили очень близко к краю во времена Холодной войны. В первые два десятилетия после падения Берлинской стены война между крупными государствами казалась фактически невозможной. Сегодня же, когда подъем Китая продолжается, а Россия окончательно отвергла международный порядок, конфликт между мощными государствами снова в меню.

Об этом на страницах National Interest пишет профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли, который составил список из 5 мест, где в 2019 году может начаться Третья мировая война, передает УНИАН.

Первым из таких мест он называет Южно-Китайское море, которое все больше охватывает торговая война между Америкой и Китаем. Сейчас этот конфликт разыгрывается с помощью обмена агрессивными высказываниями, пошлинами и другими торговыми санкциями. США и Канада недавно заострили его, арестовав исполнительного директора китайской компании Huawei, что вызвало ответные действия со стороны Пекина против канадских граждан и американских фирм.

Пока США и Китай не связали напряжение в торговле со спорами в Южно-Китайском море. Однако, отношения между ними продолжают ухудшаться. Рано или поздно какая-то из сторон может решиться выйти за грань, начертанную долларами, словами и юридическими представлениями. Если Китай или США решат, что их торговые отношения, которые на протяжении двух десятилетий были двигателем глобального экономического роста, стоящим перед серьезным риском, и если они сделают вывод, что конфликт неизбежен, какая-то из сторон может наконец решиться «снять перчатки» в Южно-Китайском море.

Вторая в списке Фарли – Украина. Мир вспомнил о ней после того, как Россия обстреляла, протаранила и захватила украинские корабли в Азовском море. Этот эпизод усилил напряжение в кризисе, который длится уже несколько лет. Украина в ответ ввела военное положение.

По мнению автора, это может означать, что правительство допускало «начало возможных беспорядков». Вместе с тем, на Фарли отмечает, что в России якобы нет интересов, которые могли подтолкнуть ее к нарушению статус-кво перед украинскими выборами. А Украине до сих пор не хватает возможностей, чтобы изменить ситуацию на местах. После выборов, вероятно, базовое уравнение войны не изменится. Однако, может появиться неуверенность.

Несмотря на напряжение между Россией и США, даже небольшой сдвиг может нарушить непростой баланс, который сохранялся несколько последних лет. И это может бросить Восточную Европу в полный хаос.

Интересно, что в прошлогоднем прогнозе Фарли Украина тоже была потенциальным местом начала Третьей мировой войны.

Вечный политический и военный кризис на Ближнем Востоке перерос в невероятную усталость. Экономическое давление на Иран продолжает расти. США делают еще более агрессивные шаги, чтобы сократить торговлю. Война Саудовской Аравии в Йемене не утихает. А в это время сирийская гражданская война хоть и стала менее сокрушительной, но крупные игроки, такие как Россия, до сих пор в ней принимают участие.

Однако, как и любое тление, война в Сирии может разгореться снова. Политическое потрясение в Иране может дестабилизировать регион, подтолкнуть Иран к более агрессивному поведению или, наоборот, сделать Тегеран более легкой добычей для врагов. Напряжение между курдами, Турцией, сирийцами и иракцами может перерасти в открытый конфликт в любой момент.

Учитывая стратегическую важность региона, любая нестабильность может привести к началу войны между США, Россией и даже Китаем.

Очередным местом начала Третьей мировой войны автор называет Корейский полуостров. Он признает, что за год напряжение в регионе сократилось. Диктатор Ким Чен Ын продемонстрировал определенную сдержанность в вопросе ядерных и ракетных испытаний. А президент США Дональд Трамп смягчил свою риторику в отношении Северной Кореи.

Перспектива укрепления мира на Корейском полуострове, по мнению автора, кажется наиболее вероятной со середины 1990-х годов. Впрочем, серьезные ловушки все еще есть. Президент США поставил на кон свой престиж, заключив соглашение с КНДР, которая ничего не сделала в ключевых направлениях: не сократила производство ядерного оружия и баллистических ракет. Если отношения Дональда Трампа и Ким Чен Ына испортятся, это же произойдет и с отношениями между их странами.

Пятым местом начала Третьей мировой войны автор называет «непредсказуемое место». В конце концов, один полковник Военного колледжа армии США метко сказал: «США ошиблись в прогнозах всех конфликтов со времен Корейской войны. Почему ситуация с Третьей мировой войной должна быть другой?». Сокрушительные конфликты могут вспыхнуть в Балтийском регионе, в Азербайджане, в Кашмире или даже Венесуэле. Но США, Китай и Россия всегда будут в фокусе. Когда бы не началась Третья мировая война, это может произойти в очень неожиданном месте.