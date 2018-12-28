«Белорусский шляхтич сказал Папе Римскому: приезжай к нам, вкладывай в ВКЛ» 2 28.12.2018, 11:47

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495 лет назад была написана «Песня про зубра».

495 лет назад увидела свет «Песня про зубра» Николая Гусовского, написанная на латинском языке.

Своим видением этого произведения с «Радыё Рацыя» поделился писатель Павел Костюкевич:

- «Песня про зубра». Мы его рассматриваем как размышление о Родине на путях средневековой Европы. Энциклопедию шляхетской жизни. На самом деле – это рекламный проспект. Он был написан на латыни, он был написан для Папы Римского, он был написан с одной целью – привлечь инвестиции. Там якобы описывается климат, ландшафт нашей страны. Но на самом деле описывается финансовый климат, экономический ландшафт и говорится: приезжай к нам, вкладывай в ВКЛ. Там фактически идет слоган: «Покупай и стройся, потомок безлесный ...» В Европе тогда уже лесов не было.

Николай Гусовский написал эту поэму в 1522 году в Риме по заказу папы Льва Х Медичи, который захотел больше узнать о Великом княжестве Литовском и тамошнего звере-великане - зубре.