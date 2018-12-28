В Египте взорвали автобус с туристами
- 28.12.2018, 21:26
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Есть погибшие.
28 декабря в пригороде Каира Гизе произошел взрыв, жертвами которого стали пассажиры туристического автобуса. Об этом со ссылкой на министерство внутренних дел Египта сообщает телеканал Sky News Arabia.
В результате взрыва погибло два человека и 12 получили ранения.
Правоохранители рассказали, что взрывчатка была спрятана рядом с дорогой и активирована, когда рядом проезжал автобус с туристами из Вьетнама.
Среди пострадавших – водитель и представитель туристической компании, они египтяне.