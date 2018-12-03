Как белорусам слетать в Берлин за 24 евро 1 3.12.2018, 17:58

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Компания AirBaltic устроила распродажу.

AirBaltic предлагает билеты по акции на год вперёд, есть и на лето. Купить билеты можно на официальном сайте авиакомпании, пишет tio.by.

Цены на билеты по Европе стартуют от 14 евро. Вылеты из Вильнюса, Риги, Таллина - дороже, но хорошие варианты тоже имеются.

Среди неплохих вариантов есть:

Вильнюс - Париж от 38 евро

Вильнюс-Берлин от 24 евро

Вильнюс-Мюнхен от 28 евро

Рига-Берлин от 29 евро

Рига-Барселона от 69 евро

Рига-Ларнака от 79 евро

Таллинн-Берлин от 28 евро