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Видеофакт: SpaceX установили два рекорда, запустив 64 спутника за раз

  • 3.12.2018, 22:07

В Калифорнии запустили ракету с дважды использовавшейся маршевой ступенью - ее не подкрашивали и оставили обгоревшей.

Сегодня, 3 декабря, состоялся запуска ракеты Falcon 9 американской частной компании SpaceX, которая должна вывести на солнечно-синхронные полярные орбиты на высоте примерно 575 км над Землей целую россыпь спутников — 64 штуки, передает liga.net.

Миссия носит название Spaceflight SSO-A: SmallSat Express.

Этот запуск — первый в истории SpaceX, где в третий раз будет использована уже летавшая маршевая ступень B1046.3. Впервые она отработала 11 мая в миссии Bangabandhu, а затем 7 августа — в миссии Merah Putih.

Оба старта были во Флориде.

Маршевую ступень снова попытаются вернуть — но не на площадку рядом со стартовой (потому что она уже занята ракетой Delta IV Heavy), а на беспилотную плавучую платформу Just Read The Instructions в Тихом океане.

Это будет 6-е "приводнение" на JRTI. Платформа способна выдерживать заданную позицию с погрешностью до 3 м даже во время шторма.

Выглядит посадка примерно так:

Команда корабля Mr. Steven попытается поймать падающие в океан створки головного обтекателя:

Частная аэрокосмическая компания Spaceflight Industries из Сиэттла, которая занимается пакетным выводом небольших спутников с использованием распределяющего аппараты по орбитам "буксира", на этот раз полностью выкупила место в грузовом отсеке ракеты.

Это рекордный одномоментный запуск "попутчиков" — большого количества спутников — с территории США.

64 спутника от 34 различных организаций из 17 стран (см. список аппаратов), упакованы в грузовой отсек под головным обтекателем ракеты. Общий вес 15 микросатов и 49 кубсатов вместе с двумя разгонными блоками — около 4000 кг, из которых 1332 кг приходится на эти две разбрасывающие структуры.

Как это всё работает:

Процесс отстыковки несущих платформ от второй ступени начнется примерно через 13 минут после старта ракеты.

Затем операторы компании Spaceflight начнут разбрасывать спутники с этих "буксиров", на что уйдет около 6 часов. Основную массу аппаратов развезут по околоземному пространству таким способом, а еще четыре отстыкуют непосредственно от верхней части второй ступени.

Выполнив миссию, "буксиры" выпустят тормозные паруса, чтобы побыстрее убраться с орбиты и сгореть в плотных слоях атмосферы.

Высота Falcon 9 Block 5 — около 70 м, диаметр ступеней — 3,66 м, диаметр носового обтекателя (грузового отсека) — 5,3 м, масса без топлива — около 29 тонн, с полной заправкой — до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают 9 двигателей Merlin 1D, второй — 1 двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина.

Эта модификация Falcon 9 в целом соответствует критериям NASA для пилотируемых полетов. Именно ее вместе с кораблем Crew Dragon будут с небольшими доработками использовать для вывода астронавтов на орбиту и возвращения их на Землю.

За 45 секунд до старта директор запуска даст команду "на взлет" — всей операцией с этого момента управляют компьютеры. Когда обратный счет достигнет цифры "три", начнется розжиг всех девяти двигателей Merlin-1D, и на слове "пуск" их мощность будет достаточной для отрыва от земли.

Примерно на 59-й секунде полета ракета перенесет максимальную аэродинамическую нагрузку (где ее скорость и сопротивление атмосферы приводят к наибольшему механическому стрессу несущей конструкции) - это так называемся точка Max-Q. Через 141 секунду полета маршевая ступень выключится (момент MECO), и спустя еще 3 секунды отсоединится.

Пройдет еще 8 секунд - и включится двигатель второй ступени. Через 11 секунд после этого сработает пневматическая система головного обтекателя — и две его створки начнут падать в океан.

Включение двигателя второй ступени продлится 7 минут 29 секунд — до точки SECO. Еще 3 минуты 46 секунд вторая ступень будет лететь по инерции, после чего от нее отойдет первый "буксир".


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