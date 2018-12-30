Леонид Судаленко: Вместе мы меняем мир к лучшему 1 30.12.2018, 14:53

Леонид Судаленко

Фото: svaboda.org

Защита прав достойна того, чтобы сражаться.

Правозащитник Леонид Судаленко поздравляет с наступающим Новым Годом и призывает каждого белоруса активнее бороться за свои права, пишет «Гомельская весна».

«Я предлагаю в Новом Году быть более настойчивыми, более упорными в продвижении Прав Человека, только так мы сможем изменить наш мир к лучшему. Только вместе мы можем и должны заставить власть считаться с правами каждого!» - заявляет защитник прав человека.

Награжденный в уходящем году Премией французской республики «Свобода-Равенство-Братство» за вклад в защиту прав других людей правозащитник подчеркивает, уходящий 2018-й год был особенным - мир праздновал 70-летие со дня принятия Всеобщей Декларации Прав Человека!

- К сожалению ситуация с правами человека в нашей стране долгое время не меняется к лучшему. Наша страна остается единственной стране в Европе, где до сегодняшнего дня применяется смертная казнь. Наша страна остается единственной страной в Европе, граждане которой лишены права защищать свои права в Европейском суде по правам человека.

- Правительство ежедневно преследует журналистов, работающих на иностранные редакции СМИ. В течении года в уголовном порядке преследовался независимый профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП), лидеры которого в значительной степени поражены в своих правах. Серьезную озабоченность вызывают вопросы о праве каждого на мирные собрания и выражения мнения.

- В следующем году правительство вновь будет через оплату коммунальных услуг требовать налог для временно незанятых или потерявших работу граждан, которых насчитывается около полумиллиона человек. Опять могут возникнуть массовые акции протеста и мы, правозащитники, должны и обязаны быть на передовой этих событий.

- Защита прав других людей достойна того, чтобы в ней сражаться. Вместе мы меняем мир к лучшему!