Отраслевые лоббисты не дают нормально развиваться белорусской экономике 2 Сергей Сацук, «Ежедневник»

4.12.2018, 9:45

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Страна оказалась в институциональной ловушке.

Все государственные программы Беларуси формируются под влиянием лоббистов, которые и задают основное направление для развития экономики Беларуси, а по сути являются одним из основных тормозов.

Как заявил доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом макроэкономического регулирования и финансовой политики Института экономики НАН Беларуси Александр Лученок на состоявшемся круглом столе Минского столичного союза предпринимателей, у нас в стране вопрос развития малого и среднего предпринимательства поднимается на уровне правительства каждый раз, как начинает падать ВВП. Все остальное время о МСП стараются не вспоминать.

Александр Лученок пояснил, что в Беларуси государственные ресурсы в экономике распределяются через госпрограммы, а они формируются под сильным влиянием лоббистов. Причем, что хуже всего, речь идет не об официальных институтах в лице той или иной ассоциации, а о теневых лоббистах, своего рода серых кардиналах белорусской экономики. Это одна из главных проблем белорусской институциональной матрицы, на которой строится модель белорусской экономики.

При этом чиновникам, при принятии решения требуется согласовывать его не только с вышестоящим руководством и влиятельными лоббистами, но и с другими социальными макрогруппами. Все это сильно тормозит белорусскую экономику, не позволяя ей двигаться вперед, несмотря на все принимаемые меры.

Институт экономики НАН провел исследование и выяснил, что наиболее сильное лобби сегодня у банковско-финансовой сферы. На втором месте идет аграрно-продовольственный комплекс, за ним строительный комплекс, научно-исследовательский и внедренческий комплекс, домашние хозяйства (население), а уже затем малое и среднее предпринимательство.

"Роль лоббистов в восточной матрице более важна, чем в западных странах, где часть вопросов решается рыночными методами. Но за рубежом лоббистская деятельность строго регламентируется. У нас эта проблема недооценивается, что позволяет лоббистам перераспределять ресурсы в свою пользу и ущемлять интересы других социальных макрогрупп", - заявил Александр Лученок.

Профессор привел известный каждому пример, когда был проллобирован несправедливый для населения порядок формирования дорожного фонда.

"В 2019 году ожидаются доходы республиканского дорожного фонда в размере 560,5 млн рублей, из них средства государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении составит 290 млн рублей (или 51,7%). Из республиканского бюджета в дорожный фонд планируется поступление всего 120,9 млн рублей или в 2,4 раза меньше, чем будет собрано в фонд денег населения", - рассказал эксперт.

По мнению Александра Лученка, еще одной серьезной проблемой для белорусской экономики является институциональная ловушка, в которую она попала. Речь идет о том, что изначально в Беларуси, как и в России, и в Китае развивалась восточная инстуциональная матрица. Это экономика изъятий и последующих распределений, где интересы государства ставятся выше интересов отдельных людей.

Как пояснил Александр Лученок, когда в Беларусь пришли западные советчики, они начали настойчиво навязывать нам западную матрицу, которая принципиально иная. Ее можно было внедрить только на основе революционной смены институциональной матрицы с радикальной перестройкой всей вертикали власти. На это власть не решилась пойти. Она оставила старую восточную матрицу, но внедрила в нее отдельные элементы западной. Вот так Беларусь и оказалась в институциональной ловушке - в тупиковой ситуации из-за импорта правил и норм, не подходящих для нашей институциональной матрицы.

По словам эксперта, в результате возник эффект блокировки реформ по западному образцу. Импортированные институты оказались неэффективными в белорусской институциональной среде, а старые институты не были модернизированы, так как считаются устаревшими. Кроме того, их модернизации противятся лоббисты западной модели.

"Государственная политика в сфере развития МСП должна базироваться в том числе на принципе согласования интересов – обеспечения в государственном регулировании баланса интересов государства, общества и бизнеса. Ни одна из социальных макрогрупп не должна брать на себя функцию главного представителя общенациональных интересов, подчиняя под себя интересы других социальных макрогрупп", - считает Александр Лученок.

Сергей Сацук, «Ежедневник»