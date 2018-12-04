Михаил Мархель возглавил молодежную сборную Беларуси 4.12.2018, 20:43

Михаил Мархель

Фото granatkin.com

Мархель сменил на этом посту Людаса Румбутиса.

Исполнительный комитет АБФФ принял решение не продлевать истекший 30 ноября контракт с главным тренером молодежной сборной Беларуси Людасом Румбутисом, передает «Трибуна».

Генеральный секретарь АБФФ Юрий Вергейчик в ходе своего доклада на Исполкоме АБФФ предложил на рассмотрение кандидатуру Михаила Мархеля на пост главного тренера молодежной сборной. После непродолжительного обсуждения специалист был утвержден в качестве главного тренера сборной Беларуси U-21.

Ранее Мархель работал главным тренером юношеской сборной Беларуси.