Китай возобновит поставки нефти из США 3 5.12.2018, 13:15

Объем может стать рекордным.

Китайская компания Unipec планирует до марта возобновить поставки в Китай американской нефти после торговой сделки Дональда Трампа и Си Цзиньпина на заседании "Большой двадцатки". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники (перевод – liga.net).

Пока не известно, сколько китайская компания намерена закупить американской нефти, однако этот объем может стать рекордным, сообщили агентству источники.

Отмечается, что предыдущая рекордная поставка американской нефти в Китай произошла в январе этого года. Тогда в КНР доставлялось около 472 тыс. баррелей нефти в день, утверждает агентство.

До того как возникла торговая война между Пекином и Вашингтоном, Китай был крупнейшим импортером сырья из США. В среднем КНР закупала по 325 тыс. баррелей нефти в день.

Напомним, китайские компании перестали закупать американскую нефть в средине 2018 года, после того как возник торговый спор между странами.

Ранее Китай пообещал снизить пошлины на импортируемые из США машины, а также закупить американскую сельскохозяйственную, энергетическую и промышленную продукцию в значительных объемах. Штаты в свою очередь пообещали приостановить на 90 дней решение о повышении пошлины с 10 до 25% на китайские товары.

В сентябре США объявили о введении пошлин в размере 10% на китайский импорт стоимостью $200 млрд, с будущего года ставка увеличится до 25%.