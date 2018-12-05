Фотофакт: В Гродно уже 45 лет висит объявление для жителей дома о ремонте 1 5.12.2018, 20:10

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Фото: hrodna.life

Бумажка 1973 года уцелела благодаря тому, что долгое время на дверях подъезда ее прикрывала металлическая вывеска.

В Гродно на Советской улице, 6 уже 45 лет висит объявление для жителей дома. Как информирует hrodna.life, бумажка с 1973 года уцелела благодаря тому, что долгое время на дверях подъезда её прикрывала металлическая вывеска. И только несколько лет назад её сняли.

На бумажке следующий текст: "Объявление. Тов [арищи] жители! В связи с покраской панелей нужно их помыть в самый короткий срок. 11 / XII 1973 г.".

Дом был построен в XVIII веке. В нём долгие годы размещались учебные заведения, а после Второй мировой войны жили семьи военнослужащих. На сегодняшний день жилыми остались только две квартиры на целый подъезд.

"Сегодня на объявление мы уже и не обращаем внимание, но и убирать его не спешим", — говорит одна из жительниц дома.