Как Лукашенко развалил белорусский хоккей 9 5.12.2018, 20:38

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Человек, бывший в «системе», откровенно рассказал, почему белорусский хоккей оказался в болоте.

В редакцию “Еврорадио” обратился человек, не равнодушный к хоккею и не понаслышке знающий о внутренних делах самого поощряемого спорта Беларуси. Ранее Михаил [имя изменено. — Прим.] занимал ряд функционерских и тренерских должностей. За плечами — пара десятков лет в педагогике и богатый опыт взаимоотношений с людьми самых разных уровней. Глядя на всё, что происходит с хоккеем в Беларуси, он некоторое время пытался что-то изменить, пока не оказался уволенным.

Публикуем его монолог о том, почему белорусский хоккей оказался в болоте:

Тренеры-фантомы в юношеском хоккее

Детско-юношеский хоккей — это злободневная тема. Многие в Беларуси жалуются на недостаток человеческого ресурса в хоккее, недостаток ледовых арен, если сравнивать с мировыми державами. Но основа основ в том, как и кто готовит детей. Давайте взглянем на тренеров.

Вот, например, Лушков Максим Дмитриевич, который с 1994 года занимался тренерской деятельностью в спортивной хоккейной школе в Гомеле. Затем в “Раубичах” был директором ледового катка, а позже — хоккейным тренером в ДЮСШ города Молодечно “Олимпик-2011” (с 2018 года — ДЮСШ “Молодечно-2018”).

Этот человек диплом получил якобы в Ленинградском Ордене трудового красного знамени педагогическом институте имени Герцена в 1994 году. Только он там не обучался, это фиктивный диплом, что подтверждено документально. После официальных запросов в университет выяснилось, что такой диплом никогда не выдавался. Этот ответ официально зарегистрирован и в одном из клубов, где работает этот человек.

Копия диплома Лушкова

А вот официальный ответ университета, где диплом якобы выдавался

Человек без базового педагогического образования более 20 лет занимался хоккейной сферой, получал зарплату, занимался фактическим уничтожением детей, которые пришли посвятить себя хоккею. Человек не имеет базового педагогического образования, а значит не имеет академических представлений об основах физиологии, анатомии человека, благоприятных периодах развития организма, развития тех или иных качеств у воспитанников. О какой подготовке высококвалифицированных хоккеистов может идти речь? Это болезнь, наверное, всего хоккея у нас.

Я уверен, что это не единичный случай. О какой подготовке может идти речь, если в 2015 году Федерация хоккея назначает на должность главного тренера юношеской сборной Беларуси Юрия Файкова, у которого на момент назначения вообще никакого высшего образования не было? В 2016 году он заканчивает какой-то институт в Смоленске и получает квалификацию преподавателя физической культуры и спорта. А как он мог ездить на сессии, если в это время у него одна за другой проходят игры?

Мы связались с Юрием Файковым, который был главным тренером юношеской (U-18) и молодёжной (U-20) сборных Беларуси. На вопрос о своём образовании он ответил, что окончил с отличием Высшую школу тренеров “два года назад, вроде бы”, а базовое образование получил “в институте физкультуры, который сейчас университет. Ну, такое спортивное образование, что на тренера нужно”. Но не смог вспомнить год получения диплома.

Позже на основе этого диплома он заканчивает высшую школу тренеров, которая не даёт права присваивать тренерскую квалификацию, а представляет собой лишь курсы повышения квалификации. И всё, сейчас этот человек работает главным тренером в команде Экстралиги “Молодечно-2018”. Вы можете себе представить тренера, у которого даже нет образования и понимания основ физиологии и психологии? А такой человек у нас тренировал сборную!

Основная причина, которая побуждает вот таких горе-тренеров идти в профессию, — это мысль, что они могут работать так же, как когда-то работали их собственные тренеры. Но как можно тренировать, не зная психологии ребёнка, педагогических аспектов, не имея понятия, как формировать всесторонне развитую личность?

Снять короны с руководителей

За тот период, когда у нас республика приобрела независимость, на том старом багаже, на тех старых тренерских кадрах, которые воспитывали иначе, и стояло хоть что-то. И именно поэтому был результат на фоне всех союзных республик, которые развивали хоккей. И был очень хороший результат. Но некоторые тренеры уже ушли в мир иной, некоторые закончили с профессиональной деятельностью. А преемственности поколений не произошло.

У нас живут сегодняшним днём. Всё сводится к тому, как и сколько можно заработать денег. Вплоть до того, чтобы за счёт каких-либо левых тренировок, раскаток в том числе, класть деньги себе в карман.

На республиканском уровне менять нечего. А вот что реально нужно — снять короны с голов тех руководителей, которые кичатся и кричат со всех трибун про лучшие хоккейные школы у нас. Вон, одна такая “лучшая школа” показывает свой уровень. Когда они едут в Россию играть с лучшими детскими командами, то получают в свои ворота больше десяти шайб.

Так проанализируйте, в чём у нас прокол. Отставание в развитии молодых хоккеистов проанализируйте, выстройте тренировочный процесс. Чтобы можно было сражаться и играть с ведущими странами мира на том уровне, на котором они играют. А не ходить и рассказывать, у кого школа лучше, у кого клуб лучше, а у кого возраст лучше на фоне Беларуси. Может быть, и лучше, но на фоне других в этом плане развитых стран — где ваши воспитанники?..

Юниорская сборная Беларуси U-17

Фото: ФХБ

Самородки есть и у нас. Но их не умеют взращивать

Есть у нас хоккейные таланты и самородки, и очень много! Просто их не умеют готовить. Что в Америке, что в Канаде, что в России, что в Беларуси дети рождаются одинаковые, с двумя руками с двумя ногами, с головой и туловищем. Сначала дети развиваются одинаково. Затем нужно учитывать благоприятные периоды, в которые необходимо развивать те или иные качества у ребёнка, согласно физиологии. Вот этот аспект у нас опускается.

Не развивается игровое мышление. Оно не может развиваться отдельно, оно может действовать только в комплексе общей подготовки. Скоростно-силовой подготовки, специальной, всеобъемлющей подготовки. И это должно всё работать в комплексе. Вот тогда будет успех.

Ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов и психологическую подготовку. У ребёнка психика формируется где-то к 16-18 годам. На протяжении воспитания до этого возраста любые неправильные действия могут привести к сломанной карьере. Если тренер в хоккейной школе не знает об этих аспектах подготовки, то грош ему цена. На всех этапах подготовки психология является крайне важной не только в хоккее.

Игровое мышление уходит на второй план

Провал был вызван прежде всего провалом подготовки. У нас не произошла смена поколений, идёт повсеместный регресс. Возьмём, например, сборную U18 [игроки до 18 лет. — Прим.]. У нас вышла сборная, в которой сейчас “светятся” единицы. Это, например, Шарангович, это Сушко. Это единицы, а остальных-то и нет. Пытаются собрать лучших и одарённых под эти сборные, а их просто нет. Почему? Есть упущение в их подготовке. В том числе и психологической. Многие ломаются, или их ломают тренеры, требуя результат. Когда результат довлеет над тренером, тренер будет довлеть над своими воспитанниками.

Ребёнок с несформированной психикой при давлении начинает бояться. Вот, ошибётся ребёнок, сплошает — тренер на него накричит, наедет сильно. Какая будет реакция у мальчика? Правильно, он зажмётся в себе, не захочет больше так рисковать и вообще будет стараться шайбу не принимать, не брать на себя ответственность. А то мало ли, опять ему влетит за что-то! А ведь из таких мальчиков потом и вырастают игроки, которые претендуют на сборную. А все эти аспекты, которые подразумевают игровое мышление, они просто уходят на второй план. Не приобретаются те умения и навыки, которые необходимо было ему прививать в тех периодах благоприятных, в которые нужно их развивать.

Если требовать сиюминутного результата, его никогда не будет, причём во всех возрастах. Чтобы этот результат был, в командах обязательно должен быть тренер-методист с аналитическим складом ума, который мог бы прогнозировать, мог планировать весь тренировочный процесс, основываясь на научных подходах и методиках. Результатов можно будет достичь за 5-7 лет. Минимум.

Илюстрационный снимок

Фото: piranhas-team.by

Где взять время? Кто вернёт деньги?

Результата не будет, если на данном этапе не сядут и не подумают те руководители, которые требуют результат здесь и сейчас. Это глупость! Другие сборные по 20 лет болтаются между высшим и низшим дивизионом. Если вы хотите развивать, вы должны смотреть именно в такой перспективе. Играть. Вот это лакмусовая бумажка целого поколения новых игроков.

Последний турнир, который проводился на призы президентского спортивного клуба, выиграла сборная России. Причём эта сборная была на год младше белорусской! Значит, у них и подготовка идёт минимум на полшага впереди, а то и на шаг. И это была только российская сборная. Мы не берём другие хоккейные державы — Канады не было, Америки не было. На их фоне всё было бы ещё понятнее.

Каждый родитель хочет вложить в своего ребёнка, это вклад в будущее, это долгосрочное вложение капитала. В первую очередь, ребёнок должен развиваться как разносторонняя личность. У нас зачастую тренер этого не делает. Просто-напросто всё ограничивается распилом средств и сиюминутной выгодой.

Вопрос: какой ущерб нанёс условный тренер Лушков своей непрофессиональной работой государству? Всё, что оплачивалось ему по должностному окладу, по тарификации. Сколько часов у него было? Всё это оплачивалось из бюджета, но кто эти деньги вернёт? И для чего нам такие горе-тренеры хоккея? Проблемы-то кроются именно в непрофессионализме тренеров и некоторых чиновников. Вместо исправления недостатков они пытаются сделать каких-то самородков или таланты найти. Ребята, я ещё раз повторяю, дети рождаются одинаковые! А вот то, как их развивают — это уже зависит от тренеров и руководителей.

Вопросы без ответов

Виновата система. Система в лице профильных управленцев и людей на местах. Государство финансирует детско-юношеские школы. А где руководители? На местах, но этим процессом не руководят. Тренеры приходят с дипломами учителя физкультуры, заканчивая сомнительные российские институты.

Во время тренировки

Фото: TUT.BY

Я хочу задать вопрос председателю Федерации хоккея Беларуси, господину Савилову: для чего у нас создана Федерация? Одна из её задач — развитие детско-юношеского хоккея. А в каком направлении этот хоккей развивался все эти годы?

Здесь начнут говорить, что всё поменялось, что поменялась стратегия и всё такое. Подождите! Это отговорка для обывателей. Где руководители, которые за этот хоккей отвечают на местах? Хотелось бы задать вопросы руководителям Министерства спорта, исполкомам. Чем у вас занимаются учебно-спортивные отделы? Почему этот процесс пущен на самотёк? Почему тренеры не занимаются образованием? Почему вы тренеров не подталкиваете к чему-то новому? Почему не отслеживаете тенденции? Почему не внушаете им, что нужно развиваться самим? Почему в конечном счёте осуществляется спрос только за результат? Будет развитие — результат придёт. Но если вы требуете сиюминутно, результата не будет. Почему не возбуждено уголовное дело за использование поддельных документов?

Сборная. Где сборная? Где сборная U18? Да, они остались в прошлом сезоне в высшем дивизионе. Но они в высшем дивизионе борются за сохранение прописки, а должны быть крепкими середняками. Рассказывать об отсутствии людских ресурсов и ледовых площадок — это для обывателя. А расскажите специалисту! Рассказывать вы должны на фоне стран, которые меньше Беларуси — Словакии той же, Чехии, Финляндии. По людскому ресурсу они даже меньше, причём на порядок! Но где они, а где мы? И где же тогда корень всех проблем?

В развитии подготовки будет будущее, будет результат. На данный момент у нас идёт развитие, что-то происходит. Но это развитие совсем не того уровня, которое требуется, чтобы вытащить хоккей из болота. Как скоро мы из него выберемся и выберемся ли вообще, не знает никто.