В Крыму задержали адвоката, который вел дело украинских моряков 6.12.2018, 14:43

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Эмиль Курбединов

Фото: RFE/RL

«Поводом» стал пост в соцсетях.

Оккупанты задержали крымского адвоката Эмиля Курбединова.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил российский журналист Антон Наумлюк, передает Цензор.НЕТ.

"Эмиль Курбединов: адвоката Эмиля Курбединова задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму по подозрению в 20.3 КОАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутикам или символики, либо атрибутикам или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещено федеральными законами). Курбединова задержали по дороге из дома в офис. Сообщить о задержании он смог уже из управления МВД. К нему для оказания юридической помощи выехал адвокат Эдем Семедляев", - рассказал Наумлюк.

Адвокат Николай Полозов сообщил, что последним делом, в котором задержанных в оккупированном Крыму адвокат Эмиль Курбединов принял поручение на защиту, стало дело захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

Также, по его словам, Курбединов осуществляет защиту украинских политзаключенных в ряде политических дел в Крыму и Российской Федерации.

"Давление российских властей на адвокатов, участвующих в политических делах в Крыму, продолжается", - отметил Полозов.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября проинформировали, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

Позже ВМС Украины сообщили, что катера ФСБ РФ огнем на поражение повредили МБАК "Бердянск", есть раненый. А затем заявили о захвате всех трех кораблей спецназом РФ и шести раненых.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".