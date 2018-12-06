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Верховная Рада разорвала договор о дружбе между Украиной и Россией

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  • 6.12.2018, 15:30
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За прекращение договора проголосовали 277 депутатов.

Верховная Рада Украины на заседании 6 декабря приняла за основу и в целом законопроект №0206 "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", инициированный президентом Украины Петром Порошенко, передает gordonua.com.

За документ с технико-юридическими правками проголосовали 277 народных депутатов.

"Прекратить с 1 апреля 2019 года действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, заключенного 31 мая 1997 года в Киеве и ратифицированного Верховной Радой Украины 14 января 1998 года, в соответствии со ст. 40 договора", – сказано в тексте документа.

Отмечается, что прекращение действия договора о дружбе с РФ освобождает Украину от всех обязательств по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, в соответствии со ст. 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

В пояснительной записке указано, что договор о дружбе был заключен сроком на 10 лет и вступил в силу 1 апреля 1999 года.

"Его действие автоматически продлевается на последующие 10-летние периоды, если ни одна из высоких договаривающихся сторон не заявит другой высокой договаривающейся стороне о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного 10-летнего периода (то есть не позднее 30 сентября 2018 года). Продолжающаяся агрессия РФ привела к существенным нарушениям большинства статей договора, что Украина систематически отмечает в дипломатической переписке с РФ", – сказано в записке.

28 августа 2018 года в Киеве во время 13-го совещания послов Украины в иностранных государствах президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона готова разорвать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Президент отметил, что в ближайшее время ожидает от Министерства иностранных дел необходимый пакет документов для начала этого процесса.

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал это решение Киева "неразумным". Он добавил, что отношения между государствами находятся в ситуации, которую трудно еще больше испортить.

18 сентября указ Порошенко о решении Совета национальной безопасности и обороны о прекращении договора о дружбе между Украиной и РФ вступил в силу.

30 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказал мнение, что Украине не нужны дипломатические отношения с Россией. Он сообщил, что украинские дипломаты уже прекратили действие 48 договоров с РФ, в ближайшее время планируется прекращение действия еще около 40 договоров, в том числе договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

3 декабря Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия договора. Его статус определен как неотложный.


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