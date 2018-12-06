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Почему белорусы переезжают жить и работать в Украину?

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  • Андрей Паливода, lb.ua
  • 6.12.2018, 16:12
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Миграция в этом направлении становится все активнее.

Украинцы привыкли к тому, что это они едут работать за рубеж – в Польшу, в другие страны Европы, в Россию… Однако есть и обратное движение. Не особо это афишируя, в Украину все более активно переезжают белорусы. Кто-то едет временно, на заработки. Кто-то – переезжает жить. Кто-то переносит бизнес или бежит от политического преследования. Мы собрали несколько реальных историй того, как это происходит.

Летом этого года один белорус, только что переехавший в Украину, в разговоре со мной воскликнул: «И это надо было переезжать из Минска в Киев, чтобы снова слушать по утрам Сергея Кузина!!!». Действительно, радиоведущий, шоумен и медиа-менеджер Сергей Кузин оказался одной из самых известных публичных персон, принципиально сменивших Беларусь на Украину.

Сергей Кузин был известен в Беларуси как популярный радиоведущий, как один из создателей «Альфа-радио», музыкант, шоумен и продюсер. С 1997 по 2004 год – ведущий, генеральный директор минского «Альфа-радио». Его яркие эфиры до их пор помнят многие, он в Беларуси был, пожалуй, самым известным радиоведущим, трижды становился «Персоной года».

Однако неожиданно для всех в 2004-м Кузин в Минске бросил все и перебрался в Киев. Кого-то этот поступок удивил, кого-то – нет: в то время уже вовсю шло государственное давление на независимые СМИ. С 2002 по 2009 годы в Киеве переехали многие известные в белорусской медиа-среде профессионалы.

В Украине Сергей Кузин с 2004 по 2007 год – гендиректор радиостанции «Хит FM». С 2007 года – генеральный директор «Русское Радио – Украина», генеральный продюсер UMMG (Украинський музыкальный медиахолдинг). Член совета директоров радиохолдинга «ТАВР медіа». Сегодня ведет эфир программы «Камтугеза» на украинском Radio ROKS.

В своих нынешних интервью радиоведущий и медиаменеджер уже открыто критикует белорусскую власть и признается: «Вы думаете, я из Беларуси по своей воле уехал?».

В 2014 году Сергей Кузин по решению украинского президента получил звание заслуженного журналиста Украины.

Более поздний случай, также получивший огласку в медиа: известный в Беларуси рекламщик Юрий Кузнецов переехал в Киев в 2016-м и присоединился к Banda Agency – самому эффективному независимому агентству Украины, вошедшему в десятку лучших в мире. В активе агентства – айдентика конкурса Евровидение, бренд Ukraine Now, кампании для мировых брендов, которые разрабатывались для Украины, а распространились в итоге на весь СНГ.

«Рынок Украины больше, на нем больше всего происходит. Здесь есть региональная специфика: люди думают по-разному на востоке, на западе, в Киеве. Всегда много мнений, компаний, настроений, людей. В разнообразии легче что-то придумать. Беларусь компактная страна, тут все очень централизованно. Нет большого разнообразия, бренды думают похоже», – рассказывает теперь Юрий в своих интервью.

Наконец, совсем недавно в Украину сбежал преследуемый властями в Беларуси оппозиционный журналист Дмитрий Галко. Эта история также наделала много шума в белорусском медиа-сообществе.

Вообще же политически мотивированная миграция белорусов в Украину шла волнами, и эти волны совпадали с периодами усиления репрессий в самой Беларуси. Это был, соответственно, 1996 год, 2000-2001, 2010-й.

Стоимость жизни в Украине намного ниже, поэтому если оценивать зарплаты по паритету покупательной способности, то Украина нередко выигрывает у своей северной соседки. Это одна из причин, по которым квалифицированные специалисты из Беларуси охотно перебираются жить в Украину. Получая здесь ненамного более высокую зарплату, чем на родине, или продолжая работать фрилансером на зарубеж, они значительно поднимают качество своей жизни.

Максим и Катя Незнамовы – уникальная семейная пара специалистов по 3D-графике. В Минске они работали как фрилансеры на заказчиков из России, в месяц на двоих выходило $1500 – очень хорошие для Беларуси деньги. Но два года назад переехали в Украину. В Киеве они работают в компании, которая делает спецэффекты для Голливуда. Никакого официального трудоустройства, но те же $1500 теперь выходят на каждого.

«В Киеве нам нравится так, что в Минск, я надеюсь, мы уже не вернемся. Здесь, в Украине, проблемы возникают разве что с медициной – белорусская однозначно лучше и бесплатная, – объясняет Катя. – Но все остальное лучше в Киеве. Здесь свобода и культурная жизнь, здесь есть какое-то движение. Минск чистый, даже вылизанный, весь правильный, но неживой. Улицы пустые, если фотографируешь на улице правительственное здание – могут арестовать. Я родилась и выросла при одном-единственном президенте, и я не хочу, чтобы мои дети тоже росли при нем».

Ситуации, когда высокооплачиваемые белорусские работники переезжают в Украину на еще более высокую зарплату, – далеко не единичны. Однако в 90% случаев – это миграция IT-специалистов. Более распространены ситуации, когда в Украину переезжают белорусские бизнесмены. Они либо переносят сюда свой белорусский бизнес (реже), либо закрывают, выводят деньги, и открывают аналогичный бизнес в Украине.

Александр Лозитский имел в Беларуси (в Минске и Гродно) свои небольшие производства по выпуску жалюзи и роллет. В 2015-м он закрыл бизнес и переехал в Киев, где открыл его заново. «В Украине легкость ведения бизнеса даже близко нельзя сравнивать с белорусской. В Беларуси тебя доит любой чиновник, причем не в свой карман, а в государственный. Если ты предприниматель – значит ты по умолчанию всем должен. В Украине если у тебя нет оборота в сотню миллионов долларов – ты никому не интересен, – говорит Александр. – Работай как хочешь. Здесь даже в проблемном 2015-м был довольно высокий спрос, и я вижу, что экономика растет, будет расти. Конечно, я надеюсь рано или поздно вернуться. Но для этого в Беларуси слишком многое должно измениться».

Наконец, в Украину переезжают просто молодые семьи, которые не хотят жить в Беларуси, но не готовы ехать куда-то на Запад из-за языкового и ментального барьера, а в Россию – не хотят. Пример – семья Смиловицких, Сергей и Елена. Они, поженившись, продали доставшуюся им от родителей трехкомнатную квартиру в Минске и купили трехкомнатную в Киеве. (В украинской столице цены на жилье ниже, но на аренду тех же квартир – выше, чем в Беларуси.)

«Нам повезло в том плане, что от бабушки еще осталась однокомнатная в Минске. Мы ее сдаем, и это очень помогает семейному бюджету. Но, конечно, сразу по переезду в Киев пришлось устраиваться на работу. Удивило, что работы здесь очень много. В Минске на одну вакансию дворника может приходиться 60 претендентов – реальный случай. Здесь же объявления о вакансиях на каждом углу. Зарплаты невысокие, но если добросовестно работаешь – живешь нормально, – рассказывает Сергей. – Нам даже как-то сказали, что при возможности стараются нанимать белорусов, потому что он более добросовестные и ответственные сотрудники, чем украинцы».

А по словам Елены, первоначально они хотели из Минска перебраться во Львов – «Очень уж полюбился этот город». Но в итоге все же выбрали Киев – тут больше возможностей и выше зарплаты.

Официальной статистики, говорящей, сколько белорусов перебрались жить в Украину, просто нет. Почти в 90% случаев человек, переехавший сюда жить, остается резидентом Беларуси. Около 10% оформляют украинское гражданство. Но большинство не выходит из гражданства Беларуси – чтобы не потерять право на бесплатное медобслуживание, а также в надежде, что у них на родине в конце концов все изменится к лучшему.

Андрей Паливода, lb.ua


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