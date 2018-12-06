Унесшего книгу жалоб посетителя ресторана наказали 120 часами общественных работ 3 6.12.2018, 16:02

Книгу вынесли из «Бургер кинг».

30-летний мужчина, обвинявшийся в хищении Книги замечаний и предложений из столичного ресторана быстрого обслуживания, наказан 120 часами общественных работ, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.

Обвинительный приговор по уголовному делу о хищении официальных документов вынесен судом Первомайского района 4 декабря. Он еще не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке. Наказание мужчине назначено на основании ч. 1 ст. 377 УК Республики Беларусь.

В столичной милиции ранее уточняли детали инцидента: посетитель попросил работников ресторана подзарядить мобильник. Получив отказ, попросил выдать ему указанную книгу. После чего взял журнал и ушел.