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Унесшего книгу жалоб посетителя ресторана наказали 120 часами общественных работ

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  • 6.12.2018, 16:02

Книгу вынесли из «Бургер кинг».

30-летний мужчина, обвинявшийся в хищении Книги замечаний и предложений из столичного ресторана быстрого обслуживания, наказан 120 часами общественных работ, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.

Обвинительный приговор по уголовному делу о хищении официальных документов вынесен судом Первомайского района 4 декабря. Он еще не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке. Наказание мужчине назначено на основании ч. 1 ст. 377 УК Республики Беларусь.

В столичной милиции ранее уточняли детали инцидента: посетитель попросил работников ресторана подзарядить мобильник. Получив отказ, попросил выдать ему указанную книгу. После чего взял журнал и ушел.


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