Почти половина польских фирм заявила о повышении зарплат в новом году 2 6.12.2018, 19:11

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Фото с сайта wyborcza.biz

В условиях рекордно низкого уровня безработицы в стране и большой конкуренции на рынке труда фирмы вынуждены повышать зарплаты.

Rzeczpospolita публикует статью «Новый год принесет более высокие зарплаты». Хотя польские работодатели уже прошли этап довольно стремительного повышения заработных плат (в октябре они были на 7,6% выше, нежели годом раньше), в условиях рекордно низкого уровня безработицы в стране и большой конкуренции на рынке труда они вынуждены повышать зарплаты, чтобы удержать работников, - поясняет издание.

Однако, несмотря на то, что около 44% фирм заявляет о повышении зарплат в ближайшие полгода, темп их роста будет умеренным. Самый большой шанс на прибавку к зарплате будет у работников в западной части Польши, где работодатели ощущают самый большой дефицит рабочих рук. В этом регионе большую конкуренцию на рынке труда составляет соседняя Германия, поэтому воеводства на западе Польши декларировали повышение зарплат на 47%, передает «Радио Польша».

Сектор, который в последнее время создает самое большое количество рабочих мест – в нем работает более 280 тысяч человек, является сектор современных услуг для бизнеса. Именно работники в этой сфере услуг могут смело рассчитывать на хорошую прибавку к жалованию в следующем году.

Что касается распределения прибавки к заработным платам, то в целом по Польше работники производственных отделов могут рассчитывать на повышение зарплаты на 24%, отделов по обслуживанию клиентов – на 8%, отделов по логистике и торговле – на 5%, отделы кадров и администрации – на 4%.