США провели внеплановый полет над Украиной из-за нападения РФ на украинские корабли 6.12.2018, 19:33

1,647

Полет проведен в рамках Договора по открытому небу.

США и союзники провели внеплановый полет над Украиной из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте Минобороны США.

Полет проведен в рамках Договора по открытому небу. «Выбор времени этого полета направлен на то, чтобы подтвердить обязательства США перед Украиной и другими странами-партнерами», — говорится в документе.

Военное ведомство назвало инцидент в Керченском проливе «беспричинным нападением России» на украинские корабли». Пентагон заявил, что желает улучшения отношений с Москвой, но пока это невозможно из-за «незаконных и дестабилизирующих действий на Украине» и в других регионах.

6 декабря CNN сообщил, что США намерены отправить в Черное море корабль «в ответ на агрессивные действия» России в отношении Украины».

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники задержали три украинских корабля. Корабли и все находившиеся на борту украинские моряки были арестованы.