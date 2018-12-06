CNBC: Пора прекратить умиротворять Путина 6.12.2018, 23:39

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Как сдержать осмелевшего российского президента.

- Вряд ли в мире есть место лучше, чем Мюнхен, чтобы подумать о необходимости покончить с западным попустительством в отношении Путина и его все более длинным списком международных преступлений. Самое недавнее — атака России на украинские морские корабли в Черном море и попытки утвердить контроль Кремля над суверенным соседом, пишет Фредерик Кемп в статье для CNBC (перевод - inosmi.ru).

Этот баварский город пивных баров и барочной красоты имеет другой ярлык, от которого он предпочел бы поскорее избавиться, и который сделал название города синонимом потакания. 30 сентября 1938, когда опасность, которую собой представлял Адольф Гитлер, была уже очевидной, британский премьер-министр Невилл Чемберлен, французский премьер Эдуард Дальдье и итальянский лидер Бенито Муссолини подписали Мюнхенское соглашение, и во имя мира передали нацистской Германии большие территории Чехословакии.

В кругу серьезных историков и журналистов есть одно неписаное правило: никого и ничто не сравнивать с Гитлером или Третьим Рейхом, будь это отдельная личность или страшный эпизод. Ни одно прямое сравнение не является оправданным или необходимым. Россияне пострадали больше других от того, что впоследствии стало известно как «мюнхенская измена» или мировая война, которая тогда приближалась.

Тем не менее, из этого эпизода с Мюнхеном можно извлечь урок, как сегодня дать ответ Путину. Цена потакания всегда высока. Это вдохновляет злых игроков усиливать свои амбиции, поскольку они оценивают то, чего хотят достичь, в зависимости от снижения уровня рисков и сопротивления.

Вторжение России в Грузию в 2008 году и де-факто аннексия двух отколотых территорий продолжилась нелегальной аннексией Крыма в 2014-м — первым насильственным изменением европейских границ со времен Второй мировой войны. Затем была московская интервенция в Сирию для поддержки кровавого диктатора Башара Асада в 2015-м, после чего состоялось российское вмешательство в выборы США-2016.

Западная разведка, которую эти события в основном застали врасплох, начала размышлять над тем, что российский лидер может сделать дальше. Было бы слишком безопасным заключить, что все это закончится после его кампаний, направленных на восстановление регионального влияния, подрыв США и их европейских союзников, их демократии и фундаментальных институтов, НАТО и ЕС, а вместе с тем блокировании возможностей этих сообществ принимать к себе новых членов из числа соседей Москвы.

Часть ответа открылась в минувшие выходные. Крайне важными были два аспекта военных действий России. Прежде всего это был первый раз, когда Путин бесстыдно использовал свои собственные регулярные войска против Украины, где он до того действовал преимущественно в тени и через своих ставленников. А во-вторых, открыв огонь против украинских кораблей, он должен учесть потенциальную цепь дальнейших событий, которые могли бы привести к куда большей войне.

Твит президента Дональда Трампа о том, что он не встретится с Путиным на полях саммита Большой двадцатки в Аргентине, был обнадеживающим, но этого недостаточно.

На этой неделе в интервью немецкоязычному изданию «Бильд цайтунг» украинский президент Петр Порошенко предостерег: «Единственный язык, который понимает Путин — это солидарность западного мира. Мы не можем принять российскую агрессивную политику. Первым был Крым, затем восток Украины, а сейчас он хочет Азовское море».

Вот краткий путеводитель того, что случилось, что стоило бы сделать в ответ в контексте ряда рекомендации экспертов «Атлантик консул».

В 2003 году Россия и Украина достигли соглашения о сотрудничестве во вопросам судоходства в Азовском море и Керченском проливе, который лежит между Россией и Крымом как единственный выход к морю. После того, как Россия нелегально аннексировала Крым в 2014 году, она за 3,7 миллиарда долларов возвела мост, объединив Крым с материковой Россией. Его низкая высота над уровнем моря — 35 метров — отрезала крупнотоннажным судам доступ в украинские порты в Мариуполе и Бердянске, что в результате привело к резкому спаду доходов этих портов.

В мае этого года, после завершения строительства моста, Россия переместила морские корабли, включая военные из своей Каспийской флотилии, в Азовское море. С тех пор Россия, по данным украинских властей и руководства портов, задержала 150 украинских и иностранных торговых судов и допрашивала членов их команд, сдерживая корабельные перевозки и еще больше сокращая доходы от них.

В минувшее воскресенье российские войска открыли огонь и задержали три украинских морских корабля при их попытке пройти из Черного моря в Азовское через Керченский пролив. Российские войска задержали 24 украинских моряка, шесть из которых были травмированы, их уже перевезли их в Москву с целью проведения расследования.

США, европейские союзники, ЕС и НАТО осудили агрессию Кремля против Украины. И если не будет большего, то Путина не остановить. Эксперты «Атлантик консул» предпочитают трехсторонние — дипломатический, экономический и военный — ответы, однако не ограничиваются только ими.

На дипломатическом уровне США, НАТО, ЕС и другие западные союзники должны не только сдерживать российские действия, а также детализировать, каким образом нарушаются конкретные международные конвенции. У России должны потребовать: извиниться, наказать ответственных за содеянное и немедленно освободить украинских моряков.

Россия должна предоставить украинским перевозчикам свободный доступ к Азовскому морю в соответствии с положениями соглашения 2003 года. НАТО и ЕС должны вместе прислать к этому морю миссию по установлению обстоятельств инцидента.

На экономическом уровне США и Европа должны более жестко усиливать уже существующие санкции, введенные за российскую аннексию Крыма, поскольку это и было источником проблемы. Затем также следует подготовить новые санкции против российских финансовых институтов и судоходных компаний, которые вступят в действие, если Россия не отступится.

Чтобы установить еще большую цену, США должны подтолкнуть Германию приостановить непродуманное строительство «Северного потока — 2» — газопровода от России до Германии через Балтийское море. Многочисленные российские провокации подрывают европейские попытки получить гарантии того, что транзит газа продолжится через Украину после запуска «Северного потока — 2».

Учитывая все более прямое вмешательство российских вооруженных сил, пришло также время усилить надзор и последующий мониторинг над Азовским морем со стороны ОБСЕ и с помощью западных дронов. Сильным сигналом станет и расширение военного присутствия НАТО и США в восточной части Черного моря, повышая таким образом свободу морских операций.

Наконец, США и союзники должны обеспечить Украину дополнительным оборонным военно-морским вооружением, в том числе корабельными ракетами наземного базирования, патрульными катерами, радаром и дополнительными средствами для мониторинга и разведки. Критики могут говорить, что такие действия могут стать провокационными. Однако история научила нас, что самым большим подстрекательством является потакание. И это главный мюнхенский урок.