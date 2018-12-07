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«Лукашенко, уходи по-хорошему!»: белорусы отвечают на «тунеядский» декрет

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  • 7.12.2018, 8:11
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Ситуация может повториться.

26 февраля 2017 года в четырех городах Беларуси прошли акции против декрета о «тунеядцах». В Витебске прошла самая массовая акция - на улицы вышли несколько тысяч человек. В Бобруйске в акции протеста участвовали 1500 человек. Сотни людей вышли на площади в Барановичах и Бресте.

Ситуация может повториться, считает координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.

«Cам факт перевода людей из касты «граждан» в касту «тунеядцев» - дополнительная угроза для властей. Авторы декрета не учитывают то, что они настолько нарушают личные границы граждан, что это может привести к взрыву уличной активности. Можно сказать, что они этой активности добиваются. На акции могут выйти даже те, кто привык молча терпеть «закидоны» сегодняшних властей. Так это или нет - будет видно», - заявил Максим Винярский Сharter97.org.


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