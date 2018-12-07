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Фотофакт: «Белорусская Американка» Андрея Санникова в Пражском книжном магазине

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  • 7.12.2018, 8:30

Книга лидера «Европейской Беларуси» продается на чешском языке.

Об этом сообщила журналист чешской службы «Радио Свобода» Галина Наумчик.

«Знакомые все лица! Проходя мимо полок в обычном Пражском книжном магазине . Главный акцент на слова «Белорусская Американка». Для понимания - это тюрьма КГБ в Минске», - написана Галина Наумчик.

Напомним, что 21 ноября в Чехии издали книгу лидера гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидата в президенты на выборах 2010 года Андрея Санникова «Моя история. Белорусская Американка или выборы при диктатуре».

Книга «Моя история. Белорусская американка или выборы при диктатуре» была написана Андреем Санниковым в 2014 году.

В ней откровенно и честно описана президентская кампания 2010 года, Площадь и суть режима Лукашенко.

В феврале 2016 года книга Андрея Санникова на английском языке вышла в США, в издательстве «East View Press».

В ноябре 2016 года книга «Белорусская американка или выборы при диктатуре» при участии «Новой газеты» была издана в России.

В декабре 2016 года книга Андрея Санникова была переведена на польский язык и издана под названием «Белорусская рулетка».

Таким образом, книга Андрея Санникова на сегодняшний день доступна читателям на пяти языках – белорусском, русском, польском, английском и чешском.


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