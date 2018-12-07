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Цены на нефть пережили сильнейшее падение за 10 лет

  • 7.12.2018, 13:55

Если не произойдет снижения добычи, рынок ждет очередной избыток предложения.

В ноябре падение цен на нефть стало самым сильным за последние 10 лет. Об этом сообщило онлайн-издание Investing.com, пишет liga.net.

По сравнению с началом месяца цена нефти марки Brent снизилась на 21,6%. Стоимость нефти Brent 30 ноября на торгах на лондонской бирже ICE составила $58,58 за баррель.

Нефть марки WTI в ноябре подешевела на 22,4%. Стоимость фьючерса на WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи в пятницу составила $50,5 за баррель. В октябре 2008 года Brent за месяц подешевела на 33,4%, а WTI - на 32,6%.

Если не произойдет снижения добычи нефти, рынок ждет очередной избыток предложения, который привел к обвалу цен в 2014 году.

Напомним, экономическая комиссия ОПЕК рекомендовала организации сократить добычу нефти на 1,3 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года.

В Вене накануне состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Картель предварительно согласовал сокращении добычи, но ждет обещаний от не входящей в ОПЕК России, перед тем как принять решение о конкретном объеме сокращения производства.

Кроме того планам ОПЕК может помешать Иран, который не намерен сокращать добычу нефти.


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