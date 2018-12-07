Российские силовики заявили в суде, что задержали Павла Гриба в России 7.12.2018, 14:03

Украинец утверждает, что его задерживали в Беларуси другие люди.

Российские силовики в суде по делу незаконно удерживаемого в России украинца Павла Гриба 6 декабря заявили, что задержали его в Смоленской области РФ. Об этом 7 декабря сообщило издание "Кавказский узел".

Троих свидетелей по делу Гриба суд допрашивал по видеосвязи с гарнизонным военным судом Смоленска.

Александр Беспалов, в августе 2017 года занимавший должность старшего оперуполномоченного управления уголовного розыска по Смоленской области, а ныне – директор автосервиса, заявил, что вместе с сотрудниками Евгением Матюховым и Александром Мазуровым якобы встретили Гриба на вокзале в Ярцево и решили проверить его документы, на что он предоставил паспорт гражданина Украины без иммиграционной карты. По словам Беспалова, Гриб "вел себя подозрительно".

Силовик сказал, что украинец согласился ехать с ними в отдел полиции, где было установлено, что он якобы находится в розыске и о его задержании сообщили в Федеральную службу безопасности РФ. Также, по словам экс-сотрудника полиции, к украинцу не применяли силу.

Допрошенные Мазуров и Матюхов дали такие же показания, как и Беспалов.

Гриб заявил, что видит допрошенных силовиков впервые и его задерживали не они. Украинец добавил, что его задержали в белорусском городе Гомель (110 км от Ярцево) и увезли в Россию.

24 августа 2017 года Гриба, поехавшего в Гомель на встречу со знакомой, похитили сотрудники ФСБ России. Две недели о точном местонахождении украинца не было известно ничего. 7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ о содержании Гриба в СИЗО Краснодара. В РФ украинца обвинили в подготовке теракта в одной из школ Сочи.

7 ноября Грибу продлили арест в РФ до апреля 2019 года.

15 ноября дело начали рассматривать по существу. На заседании Гриб не признал вины.